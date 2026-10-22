Resumen: Atlético Nacional confirmó su nómina titular para recibir a Deportivo Pasto esta noche en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II: Franco Armani vuelve al arco, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo lideran el ataque y James Rodríguez descansa por decisión técnica. El 'verde', tercero con 25 puntos, puede quedar como líder del campeonato si gana en casa.

¡Con Armani, Cardona y Rengifo! Esta es la titular de Atlético Nacional para recibir a Pasto

Atlético Nacional presentó este jueves en la noche su nómina titular para enfrentar a Deportivo Pasto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II que arranca a las 8:00 p.m. El equipo de Lucas González sale con Franco Armani en el arco y con Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo como cartas ofensivas, mientras que James Rodríguez es la gran ausencia por decisión técnica.

La titular del ‘verde’ ante Pasto

La formación que presentó el club para este compromiso en casa quedó así: F. Armani (34); A. Reyes (15), C. Haydar (4), M. Casco (20); X. Ríos (31), J. Zapata (80), E. Cabrera (22), S. Rojas (28); J. Rengifo (19), E. Cardona (10) y J. Escorcia (36).

El regreso de Armani al once inicial es una de las noticias de la noche. El arquero argentino había estado por fuera y volvió a la convocatoria para este partido, y el técnico decidió darle la titularidad de una vez en un juego clave para las aspiraciones del equipo antioqueño.

En el banco de suplentes quedaron: L. Marquínez (25), W. Tesillo (16), Y. Perlaza (27), J. Quesada (40), E. Rivero (14), M. Uribe (8), N. Rodríguez (13), E. Benítez (32) y K. Parra (30). Allí aparecen nombres de peso como el volante Matheus Uribe, opción para el segundo tiempo.

James Rodríguez, la gran ausencia

La novedad más comentada de la nómina es la ausencia de James Rodríguez, quien ni siquiera está entre los suplentes. El cuerpo técnico decidió darle descanso al ’10’ teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que se le viene al equipo y la cantidad de jugadores que siguen en el departamento médico, así que el mediocampista no verá acción esta noche.

Sin James, la responsabilidad de la creación queda en los pies de Edwin Cardona, que vuelve a ser titular en el Atanasio, acompañado en la zona ofensiva por Juan Manuel Rengifo y por el joven J. Escorcia, una de las apuestas de Lucas González en las últimas fechas.

Nacional va por el liderato

El ‘verde paisa’ llega a este partido en la tercera posición de la Liga BetPlay 2026-II con 25 puntos y con la necesidad de ganar tras la derrota que sufrió como visitante ante Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. De conseguir los tres puntos esta noche ante su gente, Atlético Nacional podría pasar a ser el líder del campeonato, lo que le daría otro aire a la recta final de la fase regular.

El compromiso además es el inicio de una semana pesada para el equipo de Lucas González: el domingo 25 de octubre recibe a Independiente Medellín en el clásico paisa (6:10 p.m.), el jueves 29 enfrenta a Independiente Santa Fe también en el Atanasio (8:30 p.m.) y el lunes 2 de noviembre visita a Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini (8:15 p.m.).

El equipo llega a este partido con varios jugadores en el departamento médico. Según el último parte conocido, Alfredo Morelos alista su regreso a las canchas, mientras que Ian Poveda será sometido a una cirugía, por lo que la rotación de la nómina seguirá siendo clave en las próximas semanas.

La hinchada verdolaga, que copó la boletería para el clásico del domingo, también se hará sentir esta noche en el Atanasio, donde el club espera un buen marco de público para acompañar al equipo en su salida ante Pasto.

Deportivo Pasto, por su parte, llega a Medellín urgido de puntos. El equipo nariñense pelea en la parte baja de la tabla y buscará dar el golpe en un estadio donde Nacional ha hecho respetar su casa en los últimos compromisos del torneo.

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