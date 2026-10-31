Music Lab se toma Ritvales: cuatro DJ paisas en las tarimas principales

Resumen: Cuatro DJ de Medellín Music Lab, el programa de formación musical de la Alcaldía de Medellín, se presentarán en las tarimas principales de Ritvales, el festival de música electrónica que se toma el Parque Norte. Además, el lunes festivo 2 de noviembre, la iniciativa Seteos llevará a Massano, figura mundial del melodic techno, a la UVA de la Armonía de Manrique, con entrada gratuita y pre-registro.

Cuatro DJ de Medellín Music Lab se presentarán en las tarimas principales de Ritvales, el festival de música electrónica que se toma el Parque Norte. Además, el lunes festivo 2 de noviembre, el programa llevará a Massano, una de las figuras mundiales del melodic techno, a la UVA de la Armonía de Manrique, con entrada gratuita.

La participación de Music Lab en Ritvales hace parte de una alianza entre el programa de formación musical de la Alcaldía de Medellín y el festival, que reúne en la ciudad a más de 70 artistas del circuito mundial de la electrónica entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

¿Cómo será la participación de Music Lab en Ritvales?

La agenda arrancó el viernes 30 de octubre con una rueda de negocios en la que los artistas de Music Lab se sentaron con representantes de la industria musical. Promotores, empresarios y personas vinculadas a la contratación de talento pudieron conocer los proyectos y establecer contactos con los jóvenes que hacen parte del programa.

Luego, el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, cuatro DJ del programa se presentan en las tarimas principales de uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, mientras otros talentos de Music Lab estarán en el Green Room del evento.

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Cuatro DJ de Music Lab estarán en las tarimas principales de Ritvales. Foto: Alcaldía de Medellín

Massano tocará gratis en Manrique con Seteos de Music Lab

El lunes 2 de noviembre, festivo, la programación llegará a la UVA de la Armonía, en Manrique, con Seteos, una iniciativa de Music Lab que acerca a los barrios de Medellín eventos y experiencias de talla mundial que hacen parte de la agenda cultural de la ciudad.

El concierto se realizará entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m., tendrá capacidad para 1.000 personas y será de entrada gratuita con pre-registro en musiclab.medellinjoven.com. En las redes sociales de Medellín Music Lab (@medellinmusiclab) se compartirá la información.

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“Vamos a llevar Ritvales a Manrique. Este lunes festivo, 2 de noviembre, desde las 3 de la tarde, nos vemos en la UVA de la Armonía. Desde Medellín Music Lab, que es una de las apuestas más grandes del alcalde Federico Gutiérrez, hicimos una alianza con este festival para que puedas ir gratis a disfrutar de los artistas de talla internacional que vienen a nuestra ciudad”, dijo la secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez, quien recordó que el aforo es limitado.

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¿Quién es Massano, el invitado de lujo de Music Lab?

Massano es el nombre artístico de Sam Rose, un DJ y productor británico nacido en Liverpool que se volvió una de las figuras destacadas de la escena global del melodic techno y el tech house. Firmado por Afterlife, el sello de Tale of Us, saltó a la fama con éxitos como “The Feeling” y ha tocado en festivales como Tomorrowland, Ultra y Creamfields. En Medellín es uno de los artistas principales del cartel de Ritvales 2026.

Massano, figura mundial del melodic techno, tocará gratis en Manrique. Foto: Alcaldía de Medellín

Para los artistas del programa, la alianza ya es un sueño cumplido. “Creo que mi experiencia en Ritvales va a ser algo inexplicable y será mágico. Para mí es un honor que me hayan hecho esta invitación. Estoy inmensamente agradecido con Music Lab y con la Alcaldía de Medellín porque sin ellos esto no hubiera sido posible”, manifestó el DJ Jubatus, Sebastián Avendaño Franco.

Este tipo de alianzas conectan a los artistas con oportunidades reales y fortalecen el ecosistema creativo de Medellín. Que empresas, festivales y organizaciones crean en el talento de la ciudad permite que más artistas encuentren espacios para mostrar su trabajo y crecer dentro de ella, en la apuesta por consolidar a Medellín como capital creativa y del entretenimiento.