Murió Sahara Ray a los 34 años: su familia confirmó el fallecimiento de la modelo australiana

Resumen: La modelo y diseñadora australiana Sahara Ray murió a los 34 años, según confirmó su familia. Había fundado Sahara Ray Swim y este año se convirtió en madre de una niña llamada Snow. La causa del fallecimiento no ha sido confirmada; su diagnóstico de Guillain-Barré de 2024 no está vinculado oficialmente con su muerte.

La modelo y diseñadora australiana Sahara Ray murió a los 34 años. Su familia confirmó el fallecimiento y señaló que estuvo acompañada por sus seres queridos en un hospital. La noticia se conoció este lunes 19 de octubre, meses después de que la creadora de una marca de vestidos de baño se convirtiera en madre por primera vez.

Por ahora, no se ha confirmado públicamente la causa de su muerte. El mensaje de su familia se concentró en despedirla y recordar el cariño que recibía de su círculo cercano: «Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida», expresaron sus allegados.

Ray había construido una carrera en el modelaje y en el diseño de ropa de baño. Aunque una parte del público la reconocía por las fotografías que compartió con Justin Bieber durante unas vacaciones en 2016, su actividad profesional también incluía el desarrollo de su propia firma y una presencia constante en redes sociales.

Quién era Sahara Ray

La australiana era hija del surfista Tony Ray. Su infancia estuvo ligada a los viajes y al mar: creció entre Australia, California y Hawái, acompañando en distintas etapas la carrera deportiva de su padre. Esa relación con la playa también estuvo presente en el tipo de prendas con las que desarrolló su proyecto empresarial.

En 2014 lanzó Sahara Ray Swim, su marca de vestidos de baño. El emprendimiento acompañó su trabajo como modelo y le permitió presentar diseños con su propio nombre. A través de sus publicaciones compartía campañas, sesiones de fotos y momentos de su vida personal, con los que reunió una amplia comunidad de seguidores.

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Se había convertido en madre este año

Durante 2026, Sahara Ray dio la bienvenida a su primera hija, Snow. La modelo había anunciado su embarazo en agosto de 2025 y después compartió imágenes de esa etapa. En abril publicó un video junto a la niña, mientras que en julio volvió a mostrar momentos con ella en sus redes sociales.

En aquella publicación de julio describió a su bebé como «mi corazón entero». Las imágenes de su maternidad forman parte de los mensajes más recientes que había compartido con sus seguidores. La noticia de su fallecimiento se conoce cuando su hija todavía tiene pocos meses de vida.

Lo que había contado sobre su salud

En 2024, Ray hizo público que había sido diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré. Al hablar de lo que estaba viviendo, explicó que tenía dificultades para caminar y que necesitaba una silla de ruedas y un caminador para desplazarse. También relató que había perdido sensibilidad y movilidad en parte de sus piernas.

Ese testimonio sobre su salud corresponde a una etapa anterior de su vida. No hay una confirmación que permita relacionar aquel diagnóstico con su fallecimiento, por lo que no debe presentarse como la causa de su muerte. La información confirmada hasta el momento es el anuncio de su familia y su edad al morir.

Las fotografías con Justin Bieber

El nombre de Sahara Ray tuvo una amplia exposición internacional en 2016, cuando fue fotografiada de vacaciones con Justin Bieber en Hawái. Las imágenes generaron versiones sobre un posible romance, pero ninguno de los dos confirmó públicamente que hubiera existido una relación sentimental.

También fue vinculada con el cantante australiano Cody Simpson. Sin embargo, más allá de esos episodios de su vida personal, Ray mantuvo su actividad en el modelaje y el diseño. Su fallecimiento deja como parte de su trayectoria la firma que fundó, sus trabajos frente a las cámaras y los contenidos con los que documentó su reciente maternidad.

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