Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La modelo colombiana Honey Ordóñez, nacida en San Andrés, desfiló en el Victoria's Secret Fashion Show 2026 en Los Ángeles. A sus 20 años, es la segunda colombiana en la pasarela de la marca y lo logró en su tercer intento. La noche destacó por el regreso del Fantasy Bra con Kylie Jenner y el de Barbara Palvin tras ser mamá.

Honey Ordóñez, la sanandresana que desfiló en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

La modelo colombiana Honey Ordóñez, nacida en la isla de San Andrés, desfiló en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, realizado la noche del domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California. Con 20 años, se convirtió en la segunda colombiana en pisar esa pasarela, después de la tumaqueña Valentina Castro.

Hija de padre colombiano y madre nicaragüense, Ordóñez llegó al desfile llevando sus raíces de los dos países. Lo logró en su tercer intento: ya se había presentado a casting en dos ocasiones anteriores sin ser seleccionada.

La joven ya había trabajado con marcas internacionales como Dior, donde debutó a los 18 años, y Puma. Tras confirmarse su participación, escribió en redes sociales: «¡GUAU, todavía lo estoy asimilando! No podría estar más emocionada de ser parte del legendario Victoria’s Secret Show».

Lea también: Cindy Crawford rompe su silencio: «Hasta que nos volvamos a encontrar, dulce niño»

La noche también estuvo marcada por el regreso del Fantasy Bra, la pieza insignia de la marca, valorada en 50 millones de dólares, que lució Kylie Jenner en su debut en la pasarela de Victoria’s Secret. La modelo húngara Barbara Palvin volvió a desfilar tras convertirse en mamá, y Bella Hadid abrió el show.

En el cartel de modelos también figuraron Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel y Ashley Graham, mientras que la música estuvo a cargo de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE.

También te puede interesar: «Colombia no cede una milla náutica»: De La Espriella anuncia decreto de líneas de base de San Andrés