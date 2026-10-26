Murió Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años

Resumen: El actor de voz Eric Bauza, conocido por interpretar a Bugs Bunny y al Pato Lucas, murió a los 46 años. Su familia anunció que falleció de manera repentina. El forense de Los Ángeles reportó que murió el domingo en su residencia por una enfermedad cardiovascular hipertensiva. Ganó tres premios Emmy y participó en «Coyote vs. Acme». Warner Bros. lo recordó como un talento único que siguió los pasos de Mel Blanc.

Eric Bauza, el actor de voz que dio vida a Bugs Bunny y al Pato Lucas en los Looney Tunes, murió a los 46 años. La noticia fue confirmada por su familia en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde aseguraron que el artista «falleció repentinamente» y que más detalles serían dados a conocer más adelante.

Según los registros del Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles, Bauza murió el domingo 25 de octubre en su residencia a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva. El reporte oficial es, por ahora, la única información que se conoce sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Una voz que acompañó a millones de personas

Bauza era considerado la voz moderna de los personajes más queridos de la animación clásica. Además de Bugs Bunny y el Pato Lucas, interpretó a Piolín, Porky, Elmer Gruñón, el Gallo Claudio, Pepé Le Pew, el Correcaminos y Marvin el Marciano. Fue una de las voces de la película «Space Jam: Una nueva era» y de la serie «Looney Tunes Cartoons», y este año participó en «Coyote vs. Acme», recientemente estrenada, donde dio voz a Piolín, Porky, Elmer y el Gallo Claudio.

Su carrera no se limitó a los Looney Tunes. Acumuló cientos de créditos como actor de doblaje para estudios como Disney, DreamWorks y Cartoon Network. Su voz también estuvo en producciones como «The Super Mario Bros. Movie», «Avatar: La leyenda de Aang», «Los Padrinos Mágicos», «Phineas y Ferb», «Rick y Morty», «Bob Esponja», «Las Chicas Superpoderosas», «Star Trek: Lower Decks» y «X-Men ’97», entre muchas otras.

Tres premios Emmy

El actor ganó tres premios Emmy entre 2022 y 2025. En 2022 recibió el primer premio Emmy infantil y familiar a la mejor interpretación de voz en un programa animado por «Looney Tunes Cartoons». Volvió a ganarlo en 2024 por «Teen Titans Go!», y en 2023 se llevó el Emmy a la mejor interpretación de voz en un programa preescolar por «Bugs Bunny Builders».

Bauza creció en Scarborough, un suburbio de Toronto, en Canadá, y vivía en Los Ángeles. Desde 2020 estaba a cargo de dar voz a Bugs Bunny, algo que él mismo describió en una entrevista con la radio pública canadiense CBC como «un sueño hecho realidad». Contó entonces que le tomó dos audiciones y mucha práctica quedarse con los personajes. A los jóvenes que quieren dedicarse al doblaje les recomendaba recordar que, en el fondo, todo se trata «de la actuación, primero», y que hay que lograr una interpretación «anclada en la realidad».

En 2021 le dijo a NBC News que era la primera persona de color en darle voz a Bugs Bunny en los dibujos animados de Looney Tunes, un hecho que, según relató, le valió una ola de cariño y mensajes de apoyo de la comunidad asiático-estadounidense.

El homenaje de Warner Bros.

Channing Dungey, presidente de Warner Bros. Television Group, lamentó la muerte del actor en un comunicado. «Eric Bauza fue un talento único que llevó alegría y risas a millones de personas en todo el mundo. Durante sus 15 años en Warner Bros. Animation, fue la voz de Bugs Bunny y del Pato Lucas, entre incontables personajes. Siguió los pasos de gigantes como Mel Blanc», señaló. Blanc fue el legendario actor que dio voz a los Looney Tunes durante décadas.

Dungey agregó que Bauza consideraba que continuar el legado de los Looney Tunes era uno de los mayores honores de su vida. «Además de su increíble talento, Eric fue una parte muy querida de nuestra familia de animación. Nuestros corazones están con sus seres queridos», concluyó el directivo.

La partida de Bauza deja un vacío en el mundo del doblaje y entre los seguidores de los dibujos animados, que durante años escucharon su voz en el característico acento neoyorquino de Bugs Bunny y en el inconfundible ceceo del Pato Lucas. En redes sociales, miles de personas le han dicho adiós con mensajes de cariño y recuerdos de los personajes que marcaron su infancia.

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