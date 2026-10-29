Cierran la investigación por la muerte de Hayden Panettiere: fue una sobredosis accidental

Resumen: La Policía de Greenville cerró este 28 de octubre la investigación por la muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el 16 de agosto. La actriz, de 36 años, falleció por una sobredosis accidental de varias sustancias, entre ellas fentanilo, según el forense. Las autoridades descartaron la intervención de terceros.

La Policía de Greenville, en Carolina del Sur, cerró este miércoles 28 de octubre la investigación por la muerte de la actriz Hayden Panettiere, ocurrida el 16 de agosto de 2026. Según informó la autoridad, el caso queda como un hecho accidental, con base en la determinación del examinador médico y en los hallazgos de las pesquisas.

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Una sobredosis accidental de varias sustancias

La decisión de la Policía se apoya en el informe que el forense del condado de Greenville dio a conocer a finales de septiembre. En ese documento se estableció que la intérprete, de 36 años, murió por los efectos tóxicos de una combinación de varias drogas, entre ellas fentanilo, y que la muerte fue accidental. El despacho del forense indicó además que no encontró señales de trauma en el cuerpo.

Con ese resultado, las autoridades descartaron la intervención de terceros. Desde las primeras horas, la Policía había dicho que la investigación preliminar no indicaba señales de juego sucio ni circunstancias sospechosas. En las pesquisas participó también la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que investigó las circunstancias del fallecimiento.

Cómo fue el día de su muerte

Los servicios de emergencia llegaron en la tarde del 16 de agosto a la vivienda donde la actriz se hospedaba en Greenville. Pese a las maniobras de reanimación, fue declarada muerta en el lugar. Según un informe policial citado por medios estadounidenses, quienes llamaron al 911 fueron su pareja intermitente, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach, que estaban en el sitio.

En septiembre, la agencia AP también informó, a partir del reporte del forense, que la actriz había pasado por un centro de rehabilitación pocas semanas antes de su muerte. Otros medios locales publicaron entonces detalles de la escena que se incluyeron en ese documento, como la presencia de pastillas con apariencia de un medicamento recetado.

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Lo que se sabía desde septiembre

El informe del forense se conoció el 22 de septiembre y, dos días después, medios de Carolina del Sur como Fox Carolina revelaron detalles de un reporte investigativo de esa misma oficina sobre lo encontrado en la vivienda alquilada, entre ellos pastillas de fentanilo dentro de un frasco rotulado como Adderall. La conclusión oficial se limita a decir que la sobredosis fue accidental.

Desde entonces, el expediente quedó a la espera de la determinación final del examinador médico, que es la que ahora cita la Policía de Greenville para dar por terminada la investigación y confirmar que no hubo intervención de terceros.

Una actriz conocida por la televisión y el cine

Panettiere, de 36 años, era conocida por su trabajo en series como Héroes y Nashville, y en 2023 apareció en la película de terror Scream VI. Falleció pocos días antes de cumplir 37 años.

La actriz había hablado en público de las dificultades que enfrentó tras alcanzar la fama a temprana edad y de sus problemas con la adicción.

Qué sigue tras el cierre del caso

Con el cierre de la investigación policial, la Policía dio por concluidas sus diligencias. La determinación del examinador médico y el informe del forense quedan como la versión oficial de lo ocurrido: un fallecimiento accidental por una mezcla de sustancias.

El caso volvió a poner sobre la mesa el peligro del fentanilo, un opioide sintético que, de acuerdo con las autoridades de salud de Estados Unidos, está detrás de buena parte de las sobredosis mortales en ese país y que muchas veces se consume sin saberlo, mezclado en pastillas que parecen medicamentos comunes.

Si usted o alguien cercano enfrenta un consumo problemático de sustancias, lo recomendable es buscar ayuda profesional en un servicio de salud o en las líneas de atención de su ciudad. Pedir apoyo a tiempo puede salvar vidas.