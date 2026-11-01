Murió Antonio Navarro Wolff, excomandante del M-19 y copresidente de la Constituyente de 1991

Resumen: Antonio Navarro Wolff, excomandante del M-19 y copresidente de la Constituyente de 1991, falleció este domingo 1 de noviembre a los 78 años. Su familia confirmó la noticia en un comunicado, pidió privacidad para la despedida y anunció que este lunes dará detalles del último recorrido. Políticos como Humberto de La Calle e Iván Cepeda lamentaron su muerte.

Colombia despide a uno de los hombres más importantes de su historia política reciente. Este domingo 1 de noviembre falleció Antonio Navarro Wolff, excomandante del extinto Movimiento 19 de Abril (M-19), copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente que le dio vida a la Constitución de 1991, exsenador, exrepresentante a la Cámara, exgobernador de Nariño y exalcalde de Pasto. Tenía 78 años.

La noticia la confirmó su familia a través de un comunicado. «Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de hoy», señala el mensaje difundido por sus allegados.

En el mismo texto, la familia pidió privacidad para la despedida del dirigente. «Queremos disponer la despedida de Antonio en la intimidad de nuestra familia. Agradecemos todas las expresiones de afecto y solidaridad en este momento de profunda conmoción. El día de mañana anunciaremos el momento para acompañarlo en su último recorrido», agregaron, al tiempo que pidieron a los medios de comunicación respeto por su duelo.

«A nuestro querido ANTONIO, el Hombre de la Paz, lo llevaremos siempre en lo profundo de nuestros corazones», concluye el comunicado, que asegura que en las próximas horas se entregará más información sobre las honras fúnebres.

¿Quién era Antonio Navarro Wolff?

Nació en Pasto, Nariño, el 9 de julio de 1948. Ingeniero de profesión, fue uno de los comandantes más visibles del M-19, la guerrilla de la que también hizo parte el hoy presidente Gustavo Petro, y tuvo un papel determinante en la transición de ese grupo armado hacia la vida política.

El 9 de marzo de 1990, en la Casa de Nariño, el presidente Virgilio Barco, Carlos Pizarro y Antonio Navarro firmaron el acuerdo de paz entre el Gobierno y esa extinta guerrilla, uno de los hitos que abrió el camino a la renovación política del país.

Tras la firma, Navarro Wolff fue elegido copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, junto con Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado, y firmó la promulgación de la Constitución Política de 1991, la carta magna que rige a Colombia hasta hoy. BluRadio recordó este domingo un fragmento de su discurso durante la proclamación de la Constitución, pronunciado el 4 de julio de 1991 en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Bogotá.

En las décadas siguientes construyó una amplia trayectoria en la vida pública: fue representante a la Cámara, senador de la República, alcalde de Pasto y gobernador de Nariño, su departamento natal. En los últimos años de su vida política lideró la colectividad de centroizquierda Alianza Verde y fue reconocido como uno de los dirigentes más importantes del progresismo colombiano.

Reacciones a su muerte

Apenas se conoció la noticia, políticos de diferentes sectores lamentaron su partida y destacaron su legado. Uno de los primeros en pronunciarse fue el exnegociador de paz Humberto de La Calle, quien trabajó con él durante la expedición de la Constitución de 1991.

«Puedo testimoniar sobre su vocación de servicio, sus miras afincadas en la búsqueda del bien común, su inteligencia y su liderazgo constructivo. Mucho de la Constitución, que recoge un enorme consenso nacional, se le debe a él. Hace parte de un legado que en estos momentos es digno de protección y salvaguarda», escribió De La Calle en sus redes sociales.

El senador Iván Cepeda, por su parte, recordó que lo conoció hace más de tres décadas. «Tengo por él gran admiración y respeto como uno de los más destacados dirigentes de las izquierdas y del progresismo en Colombia. Su serenidad en momentos decisivos, sus convicciones democráticas y sociales, hacen parte de nuestro legado político. Vivirá siempre en nuestra memoria», expresó en su cuenta de X.

Este lunes la familia anunciará el momento en el que sus amigos, allegados y la ciudadanía podrán acompañarlo en su último recorrido, mientras el país despide a uno de los artífices de la Colombia moderna.

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