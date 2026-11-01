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Resumen: La Fiscalía General de la Nación consolida en todo el territorio nacional la implementación de su modelo investigativo estructural, una metodología orientada a desarticular de raíz las organizaciones criminales que impactan la seguridad de los ciudadanos, superando el esquema tradicional de capturas aisladas e inconexas.

No más capturas sueltas: la jugada de la Fiscalía para desarmar bandas completas en Colombia

La Fiscalía General de la Nación consolida en todo el territorio nacional la implementación de su modelo investigativo estructural, una metodología orientada a desarticular de raíz las organizaciones criminales que impactan la seguridad de los ciudadanos, superando el esquema tradicional de capturas aisladas e inconexas.

La estrategia busca conectar casos, identificar patrones delictivos reiterativos, reconstruir las cadenas de mando de las redes ilícitas y cruzar denuncias para dimensionar el impacto real de cada estructura delictiva frente a sus víctimas.

Fin a las capturas aisladas: persecución integral a las organizaciones

El modelo se fundamenta en un trabajo sostenido de fiscales e investigadores de policía judicial durante meses. En lugar de procesar los delitos como incidentes independientes, la estrategia permite consolidar acervos probatorios más robustos para llevar a juicio a cabecillas, mandos medios y financistas de estructuras dedicadas a:

Homicidios selectivos y sicariato.

Hurto en diferentes modalidades.

Tráfico local e intermunicipal de estupefacientes.

Extorsión y rentas ilegales.

Los primeros balances de este esquema arrojan capturas de alto impacto en las principales capitales del país —como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla—, así como en ciudades intermedias y zonas rurales donde operan bandas con control territorial.

El papel de las víctimas y las denuncias ciudadanas

Desde el ente acusador señalaron que la participación ciudadana es una pieza clave en este engranaje judicial. Los testimonios y las denuncias formales son los insumos que permiten a los peritos asociar hechos que en principio parecían aislados, determinar la zona de injerencia de las bandas y atribuir responsabilidades penales integrales a sus miembros.

Mapa interactivo para consultar organizaciones investigadas

Como parte del componente de transparencia y servicio al ciudadano, la entidad habilitó un mapa interactivo de resultados contra grupos delincuenciales.

A través de esta plataforma digital, la comunidad puede verificar en tiempo real:

Las organizaciones criminales investigadas y desarticuladas en cada región.

Los territorios y comunas donde ejercían actividades delictivas.

Los casos conexos y el número de víctimas identificadas dentro de cada proceso.

Los avances procesales, medidas de aseguramiento y condenas obtenidas.

La herramienta también sirve como canal para que cualquier ciudadano compruebe si fue víctima de una estructura delictiva ya identificada y pueda aportar su proceso a las investigaciones en curso.