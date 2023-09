Mujeres indígenas marchan en estado mexicano de Chiapas por el derecho al aborto

San Cristóbal de Las Casas (México), 28 sep (EFE).- Mujeres indígenas mayas marcharon este jueves por las calles de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, estado mexicano de Chiapas, en el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, para exigir la despenalización del aborto en México.

“Tenemos que visibilizar que somos muchas mujeres que queremos abortar por diferentes situaciones, yo estoy convencida que el embarazo infantil es una tortura, y atiendo todo el tiempo a niñas de 13 años y por el tabú y el estigma no se les quiere permitir, entonces nadie puede decidir en nuestros cuerpos”, expresó Ana Castillo, integrante de la Red de Colectivas e Individualidades Feministas de los Altos de Chiapas.

El contingente de mujeres indígenas se concentró en San Cristóbal de Las Casas frente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 17, caminaron rumbo a la Facultad de Leyes de la Universidad Autónoma de Chiapas, para finalizar su movilización en el parque central.

En Tuxtla Gutiérrez, otro grupo de aproximadamente 120 mujeres también se manifestó. Las activistas portaban pancartas y banderas moradas, así como también pañuelos verdes y marcharon con una bandera color verde de seis metros de largo, que simboliza a las feministas en defensa del derecho al aborto legal y seguro.

Durante su caminata realizaron pintas en inmuebles, iglesias, centros médicos y edificios educativos.

En su travesía por la ciudad gritaron consignas como: "América Latina será toda feminista”, "Aborto legal, derecho nacional”, “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, mientras que en pintadas apuntaron: “Aborto libre, nosotras decidimos”, “Menos misa, más miso”.

Para la marcha se reunieron más de 30 colectivas que llevan a cabo actividades informativas tanto en ciudades como en comunidades indígenas, donde la desinformación mantiene a niñas de 13 años sometidas por sus familias o parejas.

"He atendido a menores de edad en San Cristóbal, Pantelhó, San Juan Cancuc, Larráinzar y Chenalhó, hay niñas desde los 13 años que están embarazadas y que sus familiares han decidido que se casen con el abusador o si están casadas las embarazan y luego tienen que hacer su vida así”, explicó a EFE la psicóloga Ana Castillo., quien trabaja con grupos vulnerables en comunidades indígenas.

Agregó que hay muchas niñas que quieren seguir estudiando, niñas que simplemente están decididas a no tener ese bebé “por el estigma no tienen derecho a la información, entonces no se trata nada más de tener un método anticonceptivo, muchas de ellas no tienen ni la posibilidad de pedirlo, es por eso la importancia de hacer conciencia”, añadió

Por su parte, Bárbara Pérez Roldán, integrante de la Red Aborta libre Chiapas, dijo a EFE que es necesario dejar de estigmatizar el aborto, pues en México y en el mundo la mujer siempre ha abortado.

"Creo que ya no debemos de llamar aborto palabra que nosotras introducimos, pero si le pueden llamar regresar a mi luna, regresar a mi periodo menstrual, también hay mujeres organizadas y también lo están haciendo", expuso.

La SCJN de México eliminó el pasado 6 de septiembre el delito del aborto del Código Penal Federal al concederle un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), esto por violar los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Con esto, cualquier persona con capacidad de gestar puede acudir a hospitales federales y acceder a su derecho de abortar.

Sin embargo, todavía cada uno de los 32 estados de México debe modificar su código penal en este sentido.

En diciembre de 2021 la misma Corte declaró inconstitucional la prohibición absoluta del aborto en los códigos penales de los estados, pero desde entonces pocas entidades territoriales han modificado sus leyes para acatar el criterio de la SCJN, por lo que el crimen aún se tipifica a nivel local.

Por: EFE