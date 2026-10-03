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Resumen: Una mujer que sería integrante del ELN habría abandonado el Frente Carlos Armando Cacua Guerrero y se entregó voluntariamente en Ocaña.

¡Se salió del ELN! Mujer habría dejado las armas y buscó volver a la legalidad

Una mujer que sería integrante del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, estructura del ELN, habría decidido abandonar las filas del grupo armado y acogerse de manera voluntaria a un proceso de retorno a la legalidad.

La entrega se habría realizado en Ocaña, Norte de Santander, en las instalaciones del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander, unidad militar que hace parte de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la mujer habría tomado la decisión de apartarse de la organización armada y presentarse voluntariamente ante las instituciones para iniciar el proceso correspondiente.

El procedimiento se desarrolló en instalaciones militares, donde se habría adelantado la recepción de la persona que manifestó su intención de abandonar la estructura y reincorporarse a la vida civil dentro de los mecanismos establecidos por el Estado.

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La información conocida hasta el momento no precisa cuánto tiempo habría permanecido la mujer dentro del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero ni las funciones que habría desempeñado al interior de esta estructura.

El Ejército señaló que este tipo de entregas hacen parte de las acciones orientadas a facilitar el retorno a la legalidad de personas que deciden apartarse de grupos armados ilegales.

La situación también se registra en medio del contexto de seguridad que atraviesa Norte de Santander, donde diferentes estructuras armadas mantienen presencia y disputas territoriales en varias zonas del departamento.

Tras su entrega voluntaria, la mujer deberá avanzar en las etapas correspondientes del proceso institucional de reincorporación y atención, de acuerdo con los procedimientos establecidos para quienes manifiestan su voluntad de abandonar las organizaciones armadas.

Las autoridades continuarán verificando las circunstancias relacionadas con su permanencia en la estructura y su posterior decisión de dejarla.

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