Resumen: Un hombre identificado como Carlos Mario habría muerto tras pisar una mina antipersonal en zona rural de Anorí, Antioquia.

¡Tragedia en Anorí! Minero habría pisado una mina y murió en zona rural

Una nueva emergencia relacionada con minas antipersonal se habría registrado en zona rural de Anorí, Antioquia, donde un hombre identificado como Carlos Mario, de aproximadamente 40 años, habría muerto luego de pisar uno de estos artefactos.

El hecho ocurrió, según informó el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, en la vereda Moreno Cano, un sector rural donde también se han reportado situaciones similares en inmediaciones del corregimiento de Liberia, El Charcón.

De acuerdo con el mandatario municipal, Carlos Mario se encontraba realizando labores de minería cuando habría activado la mina antipersonal. La explosión le habría provocado la amputación de sus dos miembros inferiores y, posteriormente, habría fallecido debido a la gravedad de las lesiones.

El alcalde explicó que una ambulancia se desplazaba hacia el lugar para atender y trasladar al hombre. Sin embargo, durante el recorrido, el personal habría recibido la información de que la víctima ya había muerto, por lo que el vehículo regresó. Posteriormente, unidades del Cuerpo de Bomberos habrían acudido a la zona para realizar la recuperación del cuerpo.

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La emergencia vuelve a poner la atención sobre las condiciones de seguridad en la ruralidad de Anorí, particularmente en sectores donde se ha advertido sobre la presencia de artefactos explosivos.

Según las autoridades locales, en esta zona del Nordeste antioqueño habría presencia y disputa territorial entre estructuras armadas ilegales, entre ellas el Clan del Golfo, el ELN y el Frente 36 de las disidencias.

Una de las prácticas atribuidas a estos grupos sería la instalación de minas antipersonal, situación que representa un riesgo para habitantes, trabajadores y personas que deben desplazarse por las zonas rurales.

Las circunstancias exactas del hecho y la situación de seguridad en el sector son materia de verificación por parte de las autoridades.

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