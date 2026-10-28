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Resumen: Un ciclista murió en un accidente que involucró dos motos y una bicicleta en la avenida Caracas con carrera 13 B, en Bogotá, el 28 de octubre de 2026. La atención del hecho afectó la movilidad en sentido sur-norte y se recomendó la avenida Boyacá como vía alterna. Las causas no habían sido establecidas en el reporte inicial.

Fatal accidente en la Av. Caracas: choque de dos motos y una bicicleta sacudió el sur de Bogotá

Un accidente en la avenida Caracas alteró la movilidad en el sur de Bogotá durante la mañana del 28 de octubre de 2026. El choque involucró a dos motociclistas y a un ciclista, en un punto de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

De acuerdo con la información preliminar, el ciclista murió tras el accidente registrado en la avenida Caracas con carrera 13 B, en sentido sur-norte. Las circunstancias en las que se produjo el choque todavía no habían sido establecidas en el reporte inicial.

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¿Qué se sabe del accidente en la Caracas?

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de las unidades de criminalística, encargadas de la inspección técnica del cuerpo. La atención de esta emergencia generó congestión vehicular en el sector.

En el reporte conocido no se precisó la identidad del ciclista ni se detalló el estado de salud de los motociclistas involucrados. Tampoco se había determinado una responsabilidad por lo ocurrido.

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¿Qué vía alterna se recomendó?

Durante la atención del accidente se recomendó a los conductores tomar la avenida Boyacá como vía alterna, ante las dificultades para circular por este tramo de la Caracas.

La recomendación correspondía al reporte de la mañana. Los conductores deben consultar los canales de la Secretaría de Movilidad antes de salir, pues las condiciones de circulación pueden cambiar con el avance de las labores en el lugar.