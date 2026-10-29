Resumen: Una comerciante de 86 años denunció que fue empujada y sufrió la fractura de un brazo el 2 de octubre en el norte de Bogotá, luego de pedirle a un conductor que no parqueara frente a su floristería. El caso está en la Fiscalía y las afirmaciones provienen de su abogado.

Adulta mayor denuncia agresión en floristería de Bogotá por pedirle a un conductor que no parqueara

Una comerciante adulta mayor denunció que fue agredida en el norte de Bogotá luego de pedirle a un conductor que no dejara su vehículo frente a la floristería donde trabaja. Según la denuncia, el hombre la empujó y le habría causado una fractura en uno de sus brazos. El caso fue conocido por un trabajo de la subeditora de Bogotá de EL TIEMPO, Carol Malaver, y las imágenes circulan en redes.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de octubre, frente a un local ubicado en la transversal 17A con calle 99, en el norte de la capital. De acuerdo con el relato del abogado de la familia, la mujer, de 86 años, lleva mucho tiempo dedicada a este negocio y es conocida entre habitantes y comerciantes del sector. Según su apoderado, sigue trabajando para sostener a una de sus hijas, quien tiene una discapacidad cognitiva y depende de sus ingresos.

Foto: Captura de pantalla.

Lo que cuenta la denuncia

Según la versión entregada por el abogado, hacia las cuatro de la tarde un hombre estacionó un carro frente al establecimiento. La comerciante esperaba un pedido de flores y necesitaba el espacio libre para descargarlas, por lo que le pidió al conductor que no dejara allí el vehículo. Esa solicitud habría provocado una discusión en la que el hombre respondió con insultos antes de retirarse.

El carro, sin embargo, permaneció estacionado. Dos horas y media después, entre las 6:30 y las 6:45 de la tarde, el conductor regresó a recogerlo. Fue entonces, según la denuncia, cuando se produjo el segundo encuentro. La mujer decidió grabar con su celular lo que ocurría. Mientras lo hacía, ambos volvieron a cruzar palabras.

De acuerdo con la reconstrucción del apoderado, el hombre se acercó y le lanzó un golpe con el puño que habría hecho caer el teléfono al piso. Cuando ella se agachó a recogerlo, habría recibido un codazo que le hizo perder el equilibrio y caer. El golpe contra el suelo le habría provocado la fractura de un brazo.

El celular y las pruebas

La denuncia también señala que el hombre recogió el teléfono de la comerciante y se lo llevó. El abogado considera que esa acción pudo estar relacionada con la intención de que no se conservara la grabación. Sin embargo, esa posible motivación no ha sido establecida por las autoridades y hace parte de los hechos que tendrán que esclarecerse.

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El abogado sostiene que la secuencia quedó registrada en video y que existen imágenes de una radiografía que documentaría la lesión. Según explicó, parte de la primera discusión también habría quedado grabada por una cámara. Todos esos elementos deberán ser valorados por las autoridades dentro de la investigación.

Según el relato conocido por EL TIEMPO, en el lugar había dos personas que presenciaron lo ocurrido. Una de ellas, identificada por el abogado como testigo, estaría dispuesta a declarar sobre lo sucedido.

Un caso que ya está en la Fiscalía

El caso fue denunciado ante la Fiscalía, que deberá establecer lo ocurrido, la responsabilidad de las personas involucradas y la veracidad de lo que sostiene la familia. Hasta el momento, las afirmaciones conocidas provienen del abogado de la denunciante y no hay un pronunciamiento oficial sobre la identidad ni la versión de la persona señalada.

Frente a las condiciones de parqueo en esa vía, ubicada detrás de una funeraria de la zona, el abogado dijo que considera que no es un espacio autorizado para estacionar, aunque aclaró que no tiene certeza sobre esa regulación. Ese punto también está pendiente de verificación.

El episodio volvió a poner sobre la mesa las agresiones contra adultos mayores en la capital y la importancia de denunciar, conservar los videos y entregarlos a las autoridades para que avancen las investigaciones. Mientras avanza el proceso, la familia espera que el caso se esclarezca y que quede constancia de lo ocurrido a la comerciante.

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