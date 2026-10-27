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Resumen: Un movimiento en masa en el barrio Villas del Sol, sector La Sonora de Bello, dejó ocho viviendas afectadas, dos con colapso estructural, y dos adultos mayores lesionados. Seis casas más fueron evacuadas por estar en retiro de quebrada y 16 personas reciben ayudas humanitarias.

Noche de susto en Villas del Sol: la tierra cedió y dejó ocho casas afectadas en Bello

Un movimiento en masa golpeó la noche del 26 de octubre el barrio Villas del Sol, en el sector La Sonora de la comuna 6 de Bello, y dejó ocho viviendas afectadas y dos adultos mayores lesionados.

Las lluvias provocaron un desprendimiento de tierra que derribó muros de varias casas del sector, según informó la Alcaldía de Bello.

Organismos de socorro del municipio llegaron al lugar para atender la emergencia.

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¿Cuántas viviendas quedaron afectadas?

La Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres de Bello entregó un balance de ocho viviendas con algún daño. Dos de ellas sufrieron colapso estructural definitivo.

Tras la evaluación técnica, la Alcaldía de Bello recomendó la evacuación definitiva de esas dos casas y de otras seis que son colindantes al movimiento en masa y están en retiro de quebrada, por lo que siguen expuestas al riesgo.

Escombros de una de las viviendas afectadas en Villas del Sol. Foto: Cortesía Alcaldía de Bello.

¿Cómo están las dos personas lesionadas?

Los dos lesionados son adultos mayores que habitaban uno de los hogares afectados.

Uno de ellos fue atendido de manera ambulatoria en el sitio. El otro fue trasladado a un centro asistencial y recibió el alta en la mañana de este martes.

Funcionarios de la Secretaría de Gestión del Riesgo con familias afectadas en Villas del Sol. Foto: Cortesía Alcaldía de Bello.

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¿Qué ayudas reciben las familias?

Hasta el momento, 16 personas caracterizadas reciben ayudas humanitarias por parte de la Alcaldía de Bello.