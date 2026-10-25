¡Les cayó la Alcaldía! Demolieron 15 viviendas que construían ilegalmente en el Cerro Quitasol

Resumen: En la madrugada del viernes, un megaoperativo de la Alcaldía de Bello demolió 15 viviendas que se construían ilegalmente en el Cerro Quitasol.

En la madrugada del viernes 23 de octubre, cuando buena parte de Bello todavía dormía, un megaoperativo de recuperación de espacio público llegó hasta el sector de Ciudad Perdida, en el Cerro Quitasol. El objetivo de la Alcaldía de Bello fue claro: frenar de raíz las construcciones ilegales que se venían levantando en esta zona estratégica del municipio.

Durante la jornada, las autoridades removieron columnas, varillas y otras estructuras que ya estaban instaladas para levantar viviendas de manera irregular, sin los permisos que exige la ley. Con apoyo de maquinaria pesada, como se aprecia en las imágenes compartidas por la administración municipal, fueron 15 las viviendas en construcción que terminaron demolidas por orden de las autoridades.



Foto: Alcaldía de Bello

Un golpe contra la invasión del Cerro Quitasol

Según la Alcaldía, estas ocupaciones no solo violan las normas urbanísticas del municipio, sino que representan una amenaza directa para la protección del cerro. Entre las afectaciones que más preocupan están la tala de árboles, el daño al entorno natural y la desestabilización de los terrenos, una situación que puede poner en riesgo incluso a quienes viven en los alrededores de la zona.

El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana y su Dirección Operativa de Espacio Público, con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Personería Municipal, que vigiló que el procedimiento se adelantara dentro del debido proceso.

Pero hay algo que preocupa todavía más a las autoridades. De acuerdo con la información que maneja la administración municipal, algunos de estos terrenos estarían siendo comercializados por grupos delincuenciales organizados, lo que enciende las alarmas por posibles procesos de ocupación ilegal y venta irregular de predios en el Cerro Quitasol, uno de los patrimonios naturales más importantes de los bellanitas.

Por eso el llamado a la comunidad es directo: no comprar lotes en estas zonas, porque además de tratarse de un negocio ilegal, las personas que invierten su dinero en ellos terminan perdiéndolo cuando llegan las autoridades a recuperar el espacio público.



Foto: Alcaldía de Bello

«Nuestro verde no se vende»

Además de las acciones operativas, los funcionarios se reunieron con habitantes del sector para establecer acuerdos sobre futuras intervenciones, promover acciones conjuntas para la preservación del cerro y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de proteger este ecosistema y prevenir nuevas construcciones ilegales en la zona.

«Vamos a realizar una mesa de acompañamiento con la comunidad y de diferentes instituciones de la administración municipal y nuestra fuerza pública, para custodiar, cuidar y salvaguardar nuestro Cerro Quitasol, y ser contundentes contra quienes se quieren adueñar de este patrimonio que es de todos los bellanitas», manifestó Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello.



Foto: Alcaldía de Bello

No es la primera vez que las autoridades le ponen el ojo a este sector. En julio de este año, por ejemplo, un recorrido por el Cerro Quitasol dejó al descubierto al menos 10 construcciones ilegales que se adelantaban en la zona, por lo que la administración ha insistido en que mantendrá los controles y las intervenciones para evitar que la invasión siga creciendo.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso con la seguridad, el control del territorio y la protección ambiental. Además, invitó a la ciudadanía a contribuir al cuidado del Cerro Quitasol, evitando la compra de terrenos sin garantías legales y denunciando cualquier ocupación irregular ante las autoridades competentes.



Foto: Alcaldía de Bello

«La protección del Cerro Quitasol es una responsabilidad compartida. ¡Nuestro verde no se vende!», puntualizó la Alcaldía de Bello en su comunicado oficial, en el que reiteró que los operativos de recuperación de espacio público continuarán en diferentes puntos del municipio.

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