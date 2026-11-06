Resumen: Los motociclistas representan el 49 % de las víctimas fatales en las vías de Bogotá, según la Secretaría de Movilidad. Expertos de la Universidad FUCS entregan cinco claves para auxiliar a un herido sin agravar sus lesiones.

Motociclistas son uno de cada dos muertos en las vías de Bogotá: lo que no debe hacer al auxiliarlos

La seguridad vial en Bogotá vive un panorama crítico y los motociclistas son los más afectados. Con corte al 31 de agosto, representaban el 49 % de las víctimas fatales en siniestros viales: casi una de cada dos personas fallecidas en las vías de la capital iba en moto, según la Secretaría Distrital de Movilidad. Entre enero y septiembre de 2026 las muertes por siniestros viales aumentaron cerca de un 25 % y los jóvenes de 18 a 30 años son el grupo más vulnerable.

Ante una caída o un choque, la reacción instintiva de muchos ciudadanos es intentar levantar de inmediato al herido. Los expertos advierten que esa acción precipitada puede empeorar su estado de salud: agrava fracturas de pelvis o piernas y lesiones de columna que, si comprometen la médula espinal, podrían hacerle perder la capacidad de caminar.

Para prevenir complicaciones, el programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la Universidad FUCS elaboró un informe con pautas esenciales para auxiliar a los motociclistas heridos mientras llega el personal de salud. «Mover a la persona sin necesidad puede aumentar su dolor; por ir a más, usted puede agravar su situación», explicó Rudy Liliana García Betancourt, coordinadora académica del programa.

¿Cómo auxiliar a un motociclista accidentado sin agravar sus lesiones?

El documento establece recomendaciones precisas para evitar daños irreversibles en el afectado:

1. Asegure la escena y llame al 123. Revise que el entorno sea seguro, sin fuego ni cables eléctricos, y pida ayuda. Si el herido está consciente y respira con normalidad, no lo siente ni lo ponga a caminar.

2. Déjele el casco puesto si respira bien. Retirarlo por comodidad puede moverle el cuello y agravar una lesión cervical. Solo se debe quitar si el operador de emergencias lo indica, por ejemplo si el casco impide que respire o que reciba reanimación.

3. No le dé agua, alimentos ni medicamentos. Aunque la persona pida analgésicos o agua, se desconocen la gravedad interna y la posible necesidad de procedimientos quirúrgicos con anestesia.

4. No intente acomodar extremidades torcidas. Mantenga quietos los brazos o las piernas lesionados. «Esos movimientos pueden aumentar el daño en huesos, músculos, vasos sanguíneos y nervios si no los hace un especialista», señaló García.

5. Consulte sobre el traslado urgente. Si el herido presenta confusión, dificultad para respirar o hemorragias graves, requiere asistencia profesional inmediata. «Trasladarlo sin personal capacitado ni equipos apropiados puede agravar sus lesiones y retrasar intervenciones vitales», advirtió la experta.

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Finalmente, si la persona no responde ni respira con normalidad, se deben iniciar compresiones torácicas rápidas, entre 100 y 120 por minuto, siguiendo las instrucciones telefónicas del operador de emergencias hasta que llegue la ambulancia.

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¿Qué ha hecho la Alcaldía de Bogotá frente a la siniestralidad?

Las autoridades capitalinas han adelantado medidas de prevención y control para proteger a los motociclistas. Durante la celebración de Halloween, la ciudad registró cero motociclistas fallecidos en el horario de restricción y una reducción del 75 % en las fatalidades viales frente a 2024, según el balance de la Secretaría Distrital de Movilidad.

«Estos resultados reafirman que la prevención y el cumplimiento de las medidas salvan vidas», señaló la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, quien recordó que desde el 29 de octubre y hasta la madrugada del 3 de noviembre se implementaron medidas para reducir los riesgos en las vías, especialmente para los motociclistas.

Los operativos se realizaron en 21 puntos estratégicos de la ciudad y dejaron, con corte al 3 de noviembre, 2.132 comparendos y 1.830 motocicletas inmovilizadas por incumplir las medidas de movilidad. Las restricciones buscaron frenar conductas de riesgo como el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol y las llamadas «rodadas del terror».

La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y adoptar comportamientos seguros. La protección de la vida, recalcó la entidad, es una responsabilidad compartida y cada decisión en la vía cuenta.

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Ante el aumento de la siniestralidad, los especialistas insisten en que una ayuda bien intencionada pero mal ejecutada puede marcar la diferencia entre una recuperación y un daño permanente. Conocer estas pautas y actuar con calma mientras llega la ayuda profesional es clave para salvar la vida de los motociclistas en las vías de Bogotá.