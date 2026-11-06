Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Fotos

Pilas con el taco: reportan siniestro vial en la vía El Tablazo, en Rionegro

Movilidad Rionegro reportó a las 7:35 a.m. un siniestro vial en la vía El Tablazo y pidió a los conductores transitar con precaución y atender indicaciones.

Publicado por: SoloDuque

Pilas con el taco: reportan siniestro vial en la vía El Tablazo, en Rionegro
Pilas con el taco: reportan siniestro vial en la vía El Tablazo, en Rionegro

Resumen: Movilidad Rionegro reportó un siniestro vial en la vía El Tablazo a las 7:35 a.m. de este viernes y pidió a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

La Secretaría de Movilidad de Rionegro reportó este viernes 6 de noviembre, a las 7:35 a.m., un siniestro vial en la vía El Tablazo.

A través de su cuenta en X, @MovilidadRgro, la entidad invitó a los actores viales a transitar con precaución y a atender las indicaciones de las autoridades.

Imagen de cámara de vía en El Tablazo, Rionegro

Foto: Movilidad Rionegro

Según el mismo reporte, los demás corredores viales presentan normalidad.

El mensaje de la Secretaría de Movilidad no detalla las causas del siniestro, el tipo de vehículos involucrados ni el número de personas afectadas.

Imagen de cámara de vía en El Tablazo, Rionegro, difundida por Movilidad Rionegro

Foto: Movilidad Rionegro

Se recomienda a los conductores que transiten por este sector hacerlo con precaución y seguir las indicaciones de las autoridades.

Imagen de cámara de vía cerca de El Tablazo, Rionegro, difundida por Movilidad Rionegro

Foto: Movilidad Rionegro

Sigue a Minuto30 en Google Discover Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
Author Signature
Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

¿Falso ganadero en el Caribe y capo en Medellín?

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.