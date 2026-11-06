Pilas con el taco: reportan siniestro vial en la vía El Tablazo, en Rionegro

Resumen: Movilidad Rionegro reportó un siniestro vial en la vía El Tablazo a las 7:35 a.m. de este viernes y pidió a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.
La Secretaría de Movilidad de Rionegro reportó este viernes 6 de noviembre, a las 7:35 a.m., un siniestro vial en la vía El Tablazo.
A través de su cuenta en X, @MovilidadRgro, la entidad invitó a los actores viales a transitar con precaución y a atender las indicaciones de las autoridades.
Foto: Movilidad Rionegro
Según el mismo reporte, los demás corredores viales presentan normalidad.
El mensaje de la Secretaría de Movilidad no detalla las causas del siniestro, el tipo de vehículos involucrados ni el número de personas afectadas.
Foto: Movilidad Rionegro
Se recomienda a los conductores que transiten por este sector hacerlo con precaución y seguir las indicaciones de las autoridades.
Foto: Movilidad Rionegro
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