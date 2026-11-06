Pilas con el taco: reportan siniestro vial en la vía El Tablazo, en Rionegro

Resumen: Movilidad Rionegro reportó un siniestro vial en la vía El Tablazo a las 7:35 a.m. de este viernes y pidió a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.