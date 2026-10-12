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Resumen: Las autoridades ofrecen hasta $1.000 millones por información que permita capturar a José Esteban Méndez, alias ‘Ferley’, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc y presunto responsable del atentado con carro bomba en el peaje de El Bordo, Cauca, que dejó tres civiles heridos. Las Fuerzas Militares confirmaron que la vía Panamericana ya está habilitada y mantienen el despliegue de tropas en la zona. Además, personal antiexplosivos inspeccionó un cilindro abandonado a unos 500 metros del lugar del ataque.

¡Ofrecen $1.000 millones de recompensa! Buscan a alias ‘Ferley’ por el atentado con carro bomba en El Bordo

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $1.000 millones por información que permita capturar a José Esteban Méndez, alias ‘Ferley’, señalado cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y presunto responsable del atentado con carro bomba contra el peaje de El Bordo, en el Cauca.

La explosión ocurrió en el peaje ubicado sobre la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de La Sierra, y dejó tres civiles heridos. Según el reporte preliminar, no hubo personas fallecidas.

Alias ‘Ferley’ también es señalado de tener relación con otros ataques en los municipios de Santander de Quilichao, Miranda y Patía. Las autoridades buscan establecer su responsabilidad en estos hechos, atribuidos a la estructura armada a la que presuntamente pertenece.

Alias ‘Ferley’ es señalado por otros ataques en el Cauca

La búsqueda de Méndez hace parte de las acciones de las autoridades contra la estructura Carlos Patiño, a la que el Ejército atribuyó el atentado en El Bordo y que ha sido señalada de estar bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

La recompensa anunciada busca obtener información que facilite la ubicación y captura del presunto cabecilla. Su posible responsabilidad en los distintos hechos violentos deberá determinarse en el marco de las investigaciones correspondientes.

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Las Fuerzas Militares confirmaron la habilitación de la vía Panamericana

Tras el atentado, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, informó a través de su cuenta de X que el corredor vial ya se encuentra habilitado.

El oficial señaló que las tropas del Ejército mantienen presencia y vigilancia en tierra, mientras la Fuerza Aeroespacial Colombiana refuerza la seguridad desde el aire con aeronaves tripuladas y remotamente tripuladas.

«Nuestra prioridad es proteger la vida de los colombianos», expresó Rodríguez al referirse a las labores para garantizar la movilidad y evitar nuevos hechos violentos.

La vía Panamericana está habilitada y nuestras tropas permanecen desplegadas para proteger a quienes transitan por este importante corredor del país. Unidades del @COL_EJERCITO @Ejercito_Div3 mantienen presencia y vigilancia permanente en tierra, mientras la @FuerzaAereaCol refuerza la seguridad desde el aire con aeronaves tripuladas y remotamente tripuladas. Nuestra prioridad es proteger la vida de los colombianos, garantizar su movilidad y evitar que la violencia les arrebate su tranquilidad. Las @FuerzasMilCol permanecen en el territorio, cumpliendo su misión. #UniónIntegridadVictoria — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) October 12, 2026

Personal antiexplosivos inspeccionó un cilindro cerca del peaje

Como parte de las verificaciones de seguridad posteriores a la explosión, personal antiexplosivos inspeccionó un cilindro abandonado en medio de la carretera, aproximadamente a 500 metros del peaje. El elemento tenía emblemas alusivos a las disidencias de las Farc, según la información suministrada.

El hecho se suma a una serie de acciones violentas registradas en el Cauca durante los últimos cinco días. Mientras avanzan las investigaciones, las Fuerzas Militares mantienen su despliegue en la zona y las autoridades buscan información que permita capturar a alias ‘Ferley’.