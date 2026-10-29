Resumen: Una niña murió tras ser arrollada por un motociclista en la avenida Boyacá con calle 14L, en Usme, sur de Bogotá, en la mañana del 29 de octubre. El hecho obligó al cierre total del corredor vial; las autoridades recomiendan tomar la avenida Caracas como ruta alterna.

Arrollada por un motociclista en plena avenida Boyacá: el accidente que paralizó el sur de Bogotá

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana del jueves 29 de octubre en el sur de Bogotá: una niña fue arrollada por un motociclista en la avenida Boyacá con calle 14L, en la localidad de Usme, y falleció en el lugar de los hechos.

El siniestro fue reportado hacia las 7:05 de la mañana y, debido a la fatalidad, las autoridades dispusieron el cierre total de ese tramo del corredor vial mientras adelantan las actuaciones correspondientes.

«Se presenta siniestro vial con fatalidad entre motociclista y peatón en la Av. Boyacá con calle 14L, en la localidad de Usme», informó Bogotá Tránsito en su reporte sobre lo ocurrido.

¿Qué se sabe de la niña arrollada en la avenida Boyacá?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de tránsito, el accidente se presentó entre un motociclista y una peatón: la menor fue arrollada por la motocicleta en ese punto de la capital y el hecho fue reportado con fatalidad.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre la identidad de la menor ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto. Las autoridades tampoco han informado el estado del motociclista involucrado en el siniestro.

En el lugar hacen presencia unidades de Tránsito Bogotá y se espera el trabajo del equipo de criminalística, encargado de la inspección técnica y del levantamiento correspondiente, con el que se buscará esclarecer cómo ocurrió el accidente en el que la niña fue arrollada.

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¿Cómo está la movilidad y cuál es la vía alterna?

La Secretaría Distrital de Movilidad reportó el cierre total de la avenida Boyacá con calle 14L por cuenta del siniestro vial en el que la menor resultó arrollada. La medida busca facilitar los procedimientos en el punto y regular el tráfico mientras se mantiene la restricción.

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En el sector se encuentran agentes de tránsito y unidades del Grupo Guía, que apoyan los desvíos y orientan a los conductores que transitan por esta zona del sur de Bogotá durante la hora pico de la mañana.

El cierre genera afectaciones importantes para quienes usan la avenida Boyacá para ingresar o salir del sur de la ciudad, uno de los corredores más utilizados por los habitantes de esa zona de la capital.

Como ruta alterna, las autoridades recomiendan tomar la avenida Caracas en sentido norte. Además, piden a los viajeros salir con tiempo adicional y consultar el estado de las vías antes de iniciar su recorrido.

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¿Cuándo se restablecerá el paso en este punto de Bogotá?

La normalización de la movilidad dependerá de la culminación de las diligencias judiciales y del retiro de los elementos involucrados en el accidente, por lo que el cierre total podría extenderse durante la mañana.

Por ahora, la avenida Boyacá con calle 14L permanece cerrada y las autoridades reiteran el llamado a los conductores a evitar el sector, atender las indicaciones del personal de tránsito y movilizarse con precaución por los corredores cercanos, mientras avanzan las actuaciones en el lugar donde la menor fue arrollada.