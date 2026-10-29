Resumen: El choque de dos trenes en Urda (Toledo) deja ya 69 muertos, según confirmó el presidente de Castilla-La Mancha. España decretó tres días de luto mientras continúan las labores de búsqueda y la investigación sobre la orden de reanudar la marcha del AVE.

Choque de trenes en España: suben a 69 los muertos y crece la polémica por una orden ‘inexplicable’

España sigue contando muertos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó que ya son 69 las víctimas mortales del choque de trenes ocurrido el 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo, la segunda tragedia ferroviaria que sacude a ese país en lo que va de 2026 y que reactivó las dudas sobre la seguridad de la red ferroviaria española.

La cifra subió tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), en la que García-Page estuvo acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: a las 68 víctimas contabilizadas en el último balance se sumó una persona más que falleció en un hospital.

Sobre los heridos, el mandatario regional informó que de los 110 ingresos registrados en los hospitales de Castilla-La Mancha, 60 ya recibieron el alta y 50 permanecen hospitalizados «en distintos niveles de preocupación». Como noticia «para nosotros positiva», destacó que cuatro de los 15 pacientes en «código rojo», los de mayor gravedad, evolucionan favorablemente.

Tres días de luto mientras sigue la búsqueda entre los vagones

El territorio español inició el 29 de octubre tres días de luto por la tragedia. Entre tanto, los equipos de emergencia, apoyados por dos grandes grúas, continuaban removiendo el amasijo de hierros de los vagones más afectados, mientras perros especializados de la Guardia Civil recorrían la zona.

«Están recorriendo las vías para ver si hay algún resto biológico, que es nuestra prioridad ahora mismo», explicó Pedro Pablo Garrido, portavoz de la Guardia Civil de Toledo. Más de 500 personas viajaban en los dos trenes: 397 en el AVE y 147, entre ellas un bebé, en el Iryo.

Las autoridades también alertaron sobre mensajes falsos que están llegando por SMS a familiares de posibles víctimas, en los que se suplanta a la Guardia Civil para anunciar identificaciones. Aclararon que la comunicación con las familias se hace siempre de manera presencial, nunca por llamadas ni mensajes, y que los trabajos de identificación continúan de manera ininterrumpida.

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Una orden «inexplicable» en el centro de la investigación

El siniestro ocurrió a las 8:53 a. m., hora local, cuando el tren de Renfe embistió por la parte trasera al Iryo, que se encontraba detenido. Sobre las 8:30 a. m. se había presentado una avería informática en un tramo de unos 69 kilómetros que obligó, como está pautado, a la detención de unos seis trenes.

Sin embargo, el convoy de Renfe reanudó la marcha minutos después sin las precauciones de velocidad previstas y recorrió unos 25 kilómetros antes de impactar. «Es el centro de control, a través de sus operarios, el que toma la decisión de reanudar la marcha, en unas circunstancias, desde nuestro punto de vista, inexplicables«, afirmó el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien calificó la orden de «errónea».

En medio de la polémica, el partido Vox anunció una querella contra el ministro Puente y contra los responsables de ADIF, el administrador de la red ferroviaria, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave.

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Huelga de maquinistas de trenes y elecciones a un mes

Pese a la tragedia, el principal sindicato de maquinistas, SEMAF, mantiene para este 29 de octubre una jornada de huelga que había sido anunciada desde hacía varios días.

El accidente ocurre además a un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas por Pedro Sánchez, cuyo Gobierno ya enfrentaba duras críticas de la oposición tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, que el 18 de enero dejó 46 fallecidos.