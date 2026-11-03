Miradas Medellín abre el telón: cine accesible y una historia de hermandad tras Chapecó

Resumen: Miradas Medellín abrió su programación de acceso libre del 3 al 8 de noviembre. La agenda incluye cine accesible con Lengua de Señas Colombiana y audiodescripción, una retrospectiva de Fernando Eimbcke y el estreno de Chapecó, el último sobreviviente: nace una hermandad, el 5 de noviembre a las 7:00 p. m. en Cineprox. También habrá actividades familiares y proyecciones en barrios y corregimientos.

Miradas Medellín abrió su programación al público el 3 de noviembre con una invitación a encontrarse alrededor del cine más allá de las salas tradicionales. La agenda, de acceso libre y hasta el 8 de noviembre, suma funciones accesibles, recorridos por barrios y corregimientos y un estreno documental que vuelve sobre una historia de solidaridad nacida tras la tragedia del Chapecoense.

La Alcaldía de Medellín presentó esta nueva etapa del festival con énfasis en las familias, las comunidades y las personas con discapacidad visual y auditiva. La propuesta combina exhibiciones, formación y encuentros con realizadores, para que distintos públicos puedan acercarse a las obras y a quienes las hacen.

Foto: Alcaldía de Medellín

Miradas Medellín propone una experiencia de cine accesible

Uno de los componentes de la programación son las funciones con recursos de accesibilidad. La agenda incluye Tierra en la lengua, del director Rubén Mendoza, y El segundo entierro de Alejandrino, de Raúl Soto Rodríguez.

Estas funciones incorporan herramientas como la Lengua de Señas Colombiana y la audiodescripción. Con ellas, el festival busca acercar la experiencia cinematográfica a personas con discapacidad visual y auditiva y abrir espacios para disfrutar las historias de manera compartida.

La apuesta se integra al concepto de esta edición, «El lugar del nuevo cine iberoamericano». Desde allí se conectan películas de la región con relatos realizados en Medellín y con públicos que también se encuentran en espacios comunitarios, fuera de los circuitos habituales de exhibición.

Foto: Alcaldía de Medellín

Lea también: Menores en la rumba: operativos de Halloween destapan riesgos en bares de Bogotá

Chapecó: un estreno sobre la hermandad después de la tragedia

Entre las funciones anunciadas está el estreno de Chapecó, el último sobreviviente: nace una hermandad, dirigido por Edison Vanegas Álvarez. La proyección será el jueves 5 de noviembre, a las 7:00 p. m., en Cineprox, dentro de la programación de Miradas Medellín.

El documental reconstruye el vínculo entre el teniente Marlon Lengua y Helio Neto, sobreviviente del accidente aéreo del Chapecoense. La película llega al festival cuando se cumplen diez años de la tragedia ocurrida el 28 de noviembre de 2016.

Más que presentar únicamente el hecho que marcó al equipo brasileño, la producción pone el foco en la relación de hermandad que surgió después. Es una de las historias con las que el festival amplía su encuentro entre el cine, la memoria y las experiencias humanas.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Foto: Alcaldía de Medellín

Fernando Eimbcke compartirá sus películas y su proceso creativo

La programación también contará con la participación del director, guionista, editor y productor mexicano Fernando Eimbcke. Su retrospectiva reúne tres películas: Temporada de patos (2004), Club Sándwich (2013) y Moscas (2026).

El realizador estará en las funciones de sus obras y participará en clases maestras y conversatorios. Estos encuentros permitirán al público conocer sus procesos creativos y conversar sobre una trayectoria que forma parte de la oferta internacional de esta edición.

La secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, destacó que el festival fortalece el cine de la ciudad y reúne cortometrajes hechos en Medellín junto con invitados internacionales. Los encuentros y exhibiciones se desarrollan entre el 3 y el 8 de noviembre en distintos lugares.

Foto: Alcaldía de Medellín

Lea también: Accidentes de tránsito en Medellín: seis vidas perdidas en el puente y un llamado a la prudencia

Las pantallas también llegan a los territorios

El componente comunitario incluye Cultura Parque y Cine en el Metrocable, con proyecciones anunciadas para El Faro, la estación Trece de Noviembre, el parque de Cristo Rey y las veredas El Placer y El Plan, en Santa Elena, además de El Llano, en San Cristóbal.

La agenda familiar tendrá a la Cinemateca Móvil en el Parque de los Deseos durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. Allí se ofrecerán matinés infantiles, un domo portátil, proyecciones audiovisuales y talleres de creación para niñas, niños y jóvenes.

Foto: Alcaldía de Medellín

En conjunto, el festival reúne más de 70 obras y 50 eventos de proyección en 16 espacios de Medellín, con actividades adicionales en Bello, Envigado y Caldas. La programación también abre un espacio de industria con 50 proyectos de largometrajes y series y 25 compradores y representantes internacionales.

La información de la agenda puede consultarse en los canales de la Alcaldía de Medellín y en las cuentas @cultura.med y @cinematecademedellin, para elegir las funciones y actividades de Miradas Medellín.