Resumen: La Secretaría de Movilidad reportó seis fallecidos en accidentes de tránsito en Medellín durante el puente festivo de Halloween: un peatón, tres motociclistas y dos acompañantes. Todos los casos mortales involucraron motocicletas. La entidad reiteró el llamado a la prudencia y las causas específicas siguen bajo investigación.

Accidentes de tránsito en Medellín: seis vidas perdidas en el puente y un llamado a la prudencia

Los accidentes de tránsito en Medellín durante el puente festivo de Halloween dejaron seis personas fallecidas, según el balance de la Secretaría de Movilidad. La entidad reiteró el llamado a la prudencia en las vías, mientras los agentes avanzan en las investigaciones de los casos.

Accidentes de tránsito: llamado a proteger la vida en las vías

Las autoridades desplegaron controles en diferentes puntos de la ciudad durante el periodo festivo. Tras el balance, insistieron en la responsabilidad de los actores viales y en la necesidad de prevenir conductas que puedan terminar en hechos mortales.

La Secretaría de Movilidad señaló la impericia y el exceso de velocidad como factores de riesgo en las tragedias que involucran motocicletas. Sin embargo, las causas exactas de cada caso continúan bajo investigación, por lo que no corresponde dar por establecida una responsabilidad individual.

Lea también: Cabecillas bajo la lupa: siete allanamientos golpean dos bandas en Villa Hermosa

Un peatón, tres motociclistas y dos acompañantes entre las víctimas

El reporte de los accidentes de tránsito registra la muerte de un peatón, tres motociclistas y dos acompañantes. De acuerdo con el balance, todos los casos mortales atendidos por los agentes involucraron de manera directa a motocicletas.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Entre las víctimas se encuentra una mujer que viajaba como acompañante de su hijo en el corregimiento de San Cristóbal. La mujer falleció en el lugar después de una colisión con otro vehículo. Peritos de tránsito analizan ese hecho para establecer lo ocurrido.

Lea también: Cárcel Bellavista: área de alimentos roza el 90 % de cumplimiento sanitario tras mejoras

Las autoridades continúan con las inspecciones técnicas y la recolección de pruebas para esclarecer los siniestros. El saldo de seis fallecidos corresponde al balance divulgado sobre el puente festivo, no a una cifra anual de la ciudad.