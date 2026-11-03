Menores en la rumba: operativos de Halloween destapan riesgos en bares de Bogotá

Resumen: Los operativos de Halloween en Bogotá dejaron seis establecimientos suspendidos en Kennedy, armas incautadas y 100 botellas de licor adulterado desnaturalizadas. Las autoridades reportaron siete menores en locales de Kennedy y otros 24 en espacios comerciales irregulares dentro del despliegue de la Policía Metropolitana.

La presencia de menores en establecimientos de rumba encendió las alertas durante los controles de Halloween en Bogotá. La Alcaldía Local de Kennedy, la Policía Metropolitana y entidades distritales revisaron negocios dedicados a la venta y al consumo de bebidas alcohólicas, en una intervención que dejó suspensiones de actividades y hallazgos de riesgo para la comunidad.

Las inspecciones se enfocaron en verificar las condiciones de funcionamiento de estos espacios y el cumplimiento de las normas. Además de revisar la actividad comercial, las autoridades buscaron prevenir situaciones que afectaran la seguridad en corredores con alta presencia de personas durante las celebraciones.

Menores en locales no autorizados para su ingreso

El balance de dos jornadas en Kennedy incluyó 15 establecimientos visitados e intervenidos. De ese grupo, seis terminaron con suspensión de actividades y sellamiento, según la información de las autoridades locales sobre los resultados de las revisiones.

Los recorridos se concentraron en Patio Bonito y Américas, con presencia en sectores de Dindalito, Ciudad de Cali y Provivienda Oriental. Se trató de controles a negocios de venta y consumo de alcohol, dentro del trabajo conjunto de inspección, vigilancia y control que adelantan las entidades de la ciudad.

En esos establecimientos fueron encontrados siete menores de edad en espacios de rumba que no estaban autorizados para su ingreso. El dato forma parte del balance local de Kennedy y es distinto al reporte adicional presentado por la Policía Metropolitana sobre otras intervenciones.

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Armas y licor adulterado entre los hallazgos

Durante las revisiones, las autoridades también reportaron la incautación de un arma traumática y dos armas blancas. A ello se sumó la desnaturalización de 100 botellas de licor adulterado, señaladas como un riesgo para la salud de quienes pudieran consumirlas.

Los resultados muestran distintos frentes de los operativos: las condiciones de acceso a los negocios, los elementos encontrados durante las inspecciones y las bebidas comercializadas. Cada hallazgo fue incluido por las entidades en el balance de los controles desarrollados por la celebración de Halloween.

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El vocero de la Alcaldía Local de Kennedy, Mauricio Buitrago, recordó que los establecimientos tienen la responsabilidad de cumplir las normas y de garantizar que su actividad no represente un riesgo para la comunidad. También insistió en que la seguridad y la protección de los ciudadanos no son negociables.

La Policía reportó otros 24 menores

Por su parte, el despliegue de la Policía Metropolitana contó con el apoyo de más de 200 uniformados. En ese balance adicional se informó del hallazgo de otros 24 menores en espacios comerciales que operaban de manera irregular, además de la captura de dos personas por porte de sustancias alucinógenas.

Así, los reportes distinguen los siete menores encontrados en Kennedy de los otros 24 informados por la Policía. Las capturas corresponden a un resultado separado de los operativos: el balance no presenta a los menores como personas capturadas.

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La presencia de menores fue uno de los motivos de alerta en los recorridos, junto con las condiciones de operación de los establecimientos. Las entidades centraron sus revisiones en negocios de bebidas alcohólicas y espacios comerciales señalados por irregularidades durante las celebraciones.

Las secretarías de Gobierno y de Seguridad también impusieron comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Entre las conductas sancionadas estuvieron las de personas que realizaron necesidades fisiológicas en el espacio público durante las jornadas de intervención.

La Alcaldía Local señaló que continuará el trabajo coordinado frente al funcionamiento irregular de fachadas de sindicatos y a la comercialización de licor adulterado. Las entidades reiteraron el llamado a los comerciantes a cumplir las normas de seguridad y convivencia y anunciaron que los controles sorpresivos seguirán en corredores comerciales de Bogotá.