Resumen: La ministra de Transporte, Elsa Noguera, se comprometió ante el Senado a destrabar $160.000 millones de excedentes de Devimed para 8 obras en el Oriente antioqueño. El senador Quintero advierte que el plazo es el 31 de octubre.

MinTransporte se comprometió a salvar $160.000 millones de excedentes de Devimed para el Oriente antioqueño

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, se comprometió a salvar los $160.000 millones de excedentes de peajes de Devimed para financiar obras viales en el Oriente antioqueño. El anuncio se dio durante una citación en la Comisión Sexta del Senado promovida por el senador antioqueño Esteban Quintero Cardona, según el boletín de prensa de su oficina de comunicaciones.

Pese a la noticia, el senador advirtió que quedan 10 días para asegurar los proyectos: solo hasta el 31 de octubre habría plazo para que sea Devimed quien ejecute los dineros.

Qué confirmó la ministra de Transporte

De acuerdo con el boletín, la funcionaria confirmó que el Gobierno nacional destrabará los 160.000 millones de pesos que permanecen en una fiducia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y que provienen de los excedentes de los peajes que Devimed tuvo a su cargo hasta el 31 de julio de este año.

La ejecución de esos recursos, necesarios para financiar ocho proyectos viales en el Oriente antioqueño, había quedado en el limbo tras la finalización del contrato de concesión de Devimed.

Según el comunicado, la ministra dio instrucciones al director del Invías y al presidente de la ANI para avanzar en el proceso y pidió que la ejecución se haga a través de Devimed.

«Sé que hay mucha ilusión de las comunidades, y que los municipios ya hicieron unas inversiones y tuvieron que gastarse una platica. Esto sí o sí hay que cumplirlo y honrarlo. En un momento en el que la economía no crece, hay que ejecutar esto rápido a través del concesionario actual», dijo la ministra Noguera.

La posición del senador Esteban Quintero

El senador Quintero, integrante de la Comisión Sexta, atribuyó el resultado a su gestión. Según el boletín, fue él quien lideró la citación a la ministra en el Congreso.

En sus declaraciones, el congresista criticó con dureza al gobierno anterior de Gustavo Petro, al que acusó de abandono hacia Antioquia y de haber dejado maniatadas las obras del Oriente. Frente al actual Ejecutivo, expresó su agradecimiento al presidente Abelardo de la Espriella y a la ministra Noguera.

«Hoy, los orientales estamos profundamente agradecidos por su respaldo y por demostrar que nuestra tierra sí importa», afirmó el senador.

El plazo del 31 de octubre y el riesgo de que el dinero se pierda

El senador celebró el anuncio, pero lanzó una alerta: según varios abogados expertos en infraestructura que le explicaron el tema, solo hay plazo hasta el 31 de octubre para que Devimed ejecute los dineros, antes de que inicie la reversión definitiva del contrato de concesión.

Después de esa fecha, advirtió, los recursos se podrían «embolatar» y pasar al Fondo de Inversión para la Paz (FIP), creado mediante los Acuerdos de Paz. De ocurrir eso, el dinero solo podría ejecutarse en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y en Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac), es decir, no se podría invertir en el Valle de San Nicolás.

Por eso, Quintero pidió avanzar en la conciliación que se adelanta con Devimed y con los municipios donde están ubicados los proyectos, con el fin de evitar que los recursos se pierdan.

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Los 8 proyectos viales que se financiarían

Según el boletín, los recursos servirían para las siguientes obras:

Intercambio vial de la Somer, en Rionegro.

Nuevo intercambio vial Puerta de Embalses, en Marinilla.

Intercambio de acceso a San Vicente Ferrer, en el sector El Crucero, en la autopista.

Puente peatonal El Cordobés, en Marinilla.

Box peatonal en San Antonio de Pereira.

Separación de vía en el sector San José, en la autopista Medellín-Bogotá.

Separación de vía en La Mosquita, en la autopista Medellín-Bogotá.

Elevación de la rasante en el sector La Cucharita, en El Carmen de Viboral, vía Rionegro-La Ceja.

Las imágenes que acompañan esta nota son diseños de los proyectos y no corresponden a obras terminadas.







Qué sigue para las obras del Oriente

Con el compromiso de la ministra sobre la mesa, la atención ahora está en los 10 días que restan hasta el 31 de octubre, fecha que el senador señala como límite para definir quién ejecuta los recursos. De la conciliación con Devimed y con los municipios dependerá, según el parlamentario, que los $160.000 millones lleguen a las ocho obras previstas y no terminen en el Fondo de Inversión para la Paz.

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Foto: Cortesía.