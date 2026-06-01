Resumen: Quedó habilitada la doble calzada entre el Aeropuerto José María Córdova y Llanogrande, una obra clave para mejorar la movilidad en el Oriente antioqueño.

Conductores celebran: ya está completa la doble calzada entre Llanogrande y el aeropuerto

La esperada doble calzada entre el Aeropuerto Internacional José María Córdova y Llanogrande ya se encuentra habilitada en su totalidad, luego de más de cinco años de obras y gestiones para completar el tramo que permanecía pendiente en este importante corredor vial del Oriente antioqueño.

Con la apertura de este segmento, las autoridades buscan mejorar la movilidad en una de las vías con mayor flujo vehicular de la región, utilizada diariamente por miles de conductores que se desplazan entre Rionegro, el aeropuerto y otros municipios cercanos.

El proyecto incluyó la construcción de un nuevo puente de aproximadamente 30 metros sobre el río Negro, así como cerca de 400 metros adicionales de vía.

La infraestructura permitirá una circulación más fluida y segura en un corredor que registra entre 14.000 y 16.000 vehículos al día, cifra que durante los fines de semana puede superar los 20.000 automotores debido al crecimiento turístico, comercial y residencial de la zona.

Lea también: ¡Pilas! Habrá cierre total en la vía San Nicolás–La Ceja desde el 3 de junio: conozca las rutas alternas

La puesta en funcionamiento de la doble calzada fue realizada por la Alcaldía de Rionegro y la concesión Devimed, entidades que destacaron la importancia de esta obra para fortalecer la conectividad y reducir los tiempos de desplazamiento en el Oriente antioqueño.

Según los responsables del proyecto, el puente y la nueva infraestructura fueron diseñados bajo criterios técnicos, ambientales y de seguridad que permiten ofrecer mayor protección frente a posibles crecientes extraordinarias del río Negro y garantizar la estabilidad de la obra a largo plazo.

Aunque la doble calzada ya está disponible para el tránsito vehicular, las autoridades informaron que durante las próximas semanas continuarán algunas intervenciones complementarias. Entre ellas se encuentran trabajos relacionados con urbanismo, iluminación, drenajes y adecuación de andenes.

Más noticias de Antioquia