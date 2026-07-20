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    Alcalde de Marinilla pide al presidente electo, Abelardo de la Espriella, priorizar obras viales para el Oriente antioqueño

    El mandatario además reiteró la disposición de la Administración Municipal para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional

    Publicado por: SoloDuque

    Alcalde de Marinilla pide al presidente electo, Abelardo de la Espriella, priorizar obras viales para el Oriente antioqueño

    Resumen: El mandatario reiteró la disposición de la Administración Municipal para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional

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    En el acto conmemorativo de la Independencia de Colombia, el alcalde de Marinilla, Julio César Serna Gómez, hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que priorice los proyectos de infraestructura vial que necesita el Oriente antioqueño.

    Entre ellos destacó el Intercambio Vial Embalses, una obra estratégica que cuenta con financiación a través de los excedentes de los peajes de Devimed y que contribuirá a mejorar la movilidad y la competitividad de la región.

    El mandatario reiteró la disposición de la Administración Municipal para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional en la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo del territorio.

    alcalde de marinilla

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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