Alcalde de Marinilla pide al presidente electo, Abelardo de la Espriella, priorizar obras viales para el Oriente antioqueño

Resumen: El mandatario reiteró la disposición de la Administración Municipal para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional
En el acto conmemorativo de la Independencia de Colombia, el alcalde de Marinilla, Julio César Serna Gómez, hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que priorice los proyectos de infraestructura vial que necesita el Oriente antioqueño.
Entre ellos destacó el Intercambio Vial Embalses, una obra estratégica que cuenta con financiación a través de los excedentes de los peajes de Devimed y que contribuirá a mejorar la movilidad y la competitividad de la región.
El mandatario reiteró la disposición de la Administración Municipal para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional en la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo del territorio.
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