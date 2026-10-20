Ministro de Hacienda agradece al Congreso por la «discusión juiciosa» del Presupuesto 2027

Resumen: El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, agradeció al Congreso por la «discusión juiciosa» del Presupuesto General de la Nación de 2027 tras su aprobación en la Cámara, y lo calificó como el primer paso para corregir el rumbo de la economía. También reconoció el trabajo de la oposición y dijo que la decisión es una señal de importancia para la política económica del Gobierno. El presupuesto quedó en $634,95 billones y pasa a sanción presidencial.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, agradeció este martes 20 de octubre al Congreso de la República por la «discusión juiciosa» del proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2027, tras la aprobación del texto en la Cámara de Representantes en la madrugada.

A través de su cuenta oficial en X, el jefe de la cartera escribió: «Aprobado el Presupuesto de la Verdad. Acabamos de terminar la votación en la Cámara de Representantes. Quiero agradecer a todos los parlamentarios por la discusión juiciosa del proyecto. Este no es un presupuesto cualquiera, es el primer paso para corregir el rumbo de nuestra economía».

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«Uno de los más difíciles» que ha tenido el Congreso

En su intervención ante los congresistas, Gómez agradeció en nombre del Gobierno Nacional el trabajo adelantado durante los últimos dos meses en el proyecto, que calificó como uno de los presupuestos más difíciles que ha tenido que considerar el Congreso de la República.

El ministro también reconoció el papel de la oposición durante el trámite. «También quiero reconocer el trabajo de la oposición, la fortaleza con la cual definieron y explicaron sus opiniones, no siempre coincidentes, pero siempre valiosas», afirmó.

Al final de su intervención, Gómez agradeció a los representantes por la disciplina, la paciencia y la disposición para permanecer en las sesiones hasta las primeras horas de la mañana, en medio de las deliberaciones sobre el proyecto.

«Una señal» para la política económica

Para el ministro, la decisión del Legislativo envía un mensaje al país sobre el rumbo económico. «Esta es una señal que el Congreso le ha dado hoy a la política económica del Gobierno y es de muchísima importancia. Este es el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía y para generar crecimiento y prosperidad», manifestó.

El Presupuesto General de la Nación de 2027 quedó en $634,95 billones. En la Cámara de Representantes, el texto obtuvo 112 votos a favor, el mismo que antes había respaldado el Senado, donde pasó con 57 votos a favor y uno en contra. Con la aprobación en ambas cámaras, el proyecto queda listo para la sanción presidencial y se evita que el presupuesto del próximo año tenga que fijarse por decreto.

Lo que aprobó el Congreso

Durante el trámite se aprobaron seis artículos nuevos. Uno de ellos establece que el Gobierno tendrá 90 días para presentar ante el Congreso el proyecto de ley de ajuste fiscal, conocido como «ley de rescate». Otro obliga al Ejecutivo a presentar informes cada tres meses sobre el dinero que tiene y la manera como gasta los fondos durante 2027. También se incluyó una norma para identificar los recursos destinados a atender emergencias y desastres naturales, como el terremoto del pasado 10 de agosto.

El presupuesto contempla $3 billones adicionales para salud, $100.000 millones para inversión en educación y otros $100.000 millones para el Congreso. Entre las partidas específicas hay $100.000 millones para el Invías, destinados a la variante de San Gil, en Santander, y $11.400 millones del Ministerio de Defensa para indemnizar a las familias de soldados muertos en combate.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, destacó que el proyecto suma $5 billones adicionales para salud frente a la propuesta inicial, además de $6,4 billones para el Ministerio de Defensa. «Este presupuesto no es un cheque en blanco. Vamos a vigilar que cada peso se invierta en donde tiene que ser», dijo a los medios.

Lo que viene: el ajuste fiscal

El Gobierno anunció que radicará el proyecto de ley de ajuste fiscal una vez termine el trámite del presupuesto en el Senado y la Cámara. Con esa iniciativa, el Ejecutivo busca recortar el gasto público y ajustar el déficit fiscal, que para 2027 se proyecta en 9,4 % del PIB y bajaría a 7,2 % con las medidas de la ley de rescate.

La discusión del presupuesto ya había generado controversia por la distribución de los recursos y por las posibles reducciones en algunas entidades. Ahora, con el texto aprobado, el debate se trasladará al contenido del ajuste fiscal y a la manera como el Gobierno ejecutará los recursos asignados durante el próximo año.

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