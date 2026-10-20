Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella agradeció al Congreso la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2027, que sumó $634,95 billones tras una sesión de más de 12 horas. En su mensaje reconoció el «patriotismo y determinación» de los senadores y representantes que votaron a favor y pidió el compromiso de todos para el futuro del país. El texto queda listo para sanción presidencial.

De la Espriella agradece al Congreso por aprobar el presupuesto: «Colombia necesita el compromiso de todos»

El presidente Abelardo De La Espriella agradeció este martes 20 de octubre al Congreso de la República por la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2027, y destacó el papel de los congresistas que votaron a favor del proyecto.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario escribió: «Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un momento decisivo, para el futuro de la República, Colombia necesita el compromiso de todos».

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Una sesión de más de 12 horas

El mensaje del Presidente llega después de una larga jornada de discusión en el Capitolio. El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2027 por $634,95 billones, tras una sesión de más de 12 horas que se extendió hasta la madrugada de este martes. La Cámara de Representantes acogió con 112 votos a favor el mismo texto que antes había respaldado el Senado, donde el proyecto pasó con 57 votos a favor y uno en contra.

Con la aprobación en ambas cámaras, el proyecto queda listo para la sanción presidencial. Además, se evita que el presupuesto del próximo año tenga que fijarse por decreto, un escenario que se había comentado durante las semanas de debate por la distribución de los recursos.

Lo que incluye el texto aprobado

Durante el trámite se aprobaron seis artículos nuevos. Uno de ellos establece que el Gobierno tendrá 90 días para presentar ante el Congreso el proyecto de ley de ajuste fiscal, conocido como «ley de rescate». Otro obliga al Ejecutivo a presentar informes cada tres meses sobre el dinero que tiene y la manera como gasta los fondos durante 2027. También se incluyó una norma para identificar los recursos destinados a atender emergencias y desastres naturales, como el terremoto del pasado 10 de agosto.

El presupuesto contempla $3 billones adicionales para salud, $100.000 millones para inversión en educación y otros $100.000 millones para el Congreso. Entre las partidas específicas hay $100.000 millones para el Invías, destinados a la variante de San Gil, en Santander, y $11.400 millones del Ministerio de Defensa para indemnizar a las familias de soldados muertos en combate. El monto total se mantiene en $634,95 billones.

Así se reparte el gasto en 2027

De acuerdo con las cifras conocidas, el presupuesto de gastos del próximo año asigna 144 billones de pesos al pago de la deuda, 93 billones a educación, 81,6 billones a salud y 74,9 billones a defensa. La cifra total supera los 555,8 billones del presupuesto vigente para 2026.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, destacó que el presupuesto suma $5 billones adicionales para salud frente a la propuesta inicial, además de $6,4 billones para el Ministerio de Defensa y $3 billones para subsidiar el servicio de energía en la costa Caribe.

Lo que viene: la ley de rescate

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que el Gobierno radicará el proyecto de ley de ajuste fiscal una vez termine la aprobación del presupuesto en el Senado y la Cámara de Representantes. Con esa iniciativa, el Ejecutivo busca recortar el gasto público y ajustar el déficit fiscal, que para 2027 se proyecta en 9,4 % del PIB y bajaría a 7,2 % con las medidas de la ley de rescate.

La discusión del proyecto ya había generado controversia por la distribución de los recursos y por las posibles reducciones en algunas entidades. Ahora, con el presupuesto aprobado, el debate se trasladará al contenido del ajuste fiscal y a la manera como el Gobierno ejecutará los recursos asignados.

En su mensaje, el mandatario insistió en que el país atraviesa «un momento decisivo» y pidió el compromiso de todos los colombianos con el futuro de la República. El Congreso, por su parte, anunció que vigilará la ejecución de los recursos para verificar que se utilicen según lo previsto.

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