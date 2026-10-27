Ministerio de Salud pide revisar $885 mil millones aprobados en seis días durante el gobierno Petro

Resumen: El Ministerio de Salud pidió a la Contraloría y a la Procuraduría auditar la asignación de recursos para infraestructura y equipos básicos. Según la cartera, entre el 1.° y el 6 de agosto de 2026 se aprobaron $885.000 millones, de los cuales $403.000 millones no tenían registro presupuestal. La ministra Ana María Vesga anunció que trasladará los expedientes a los entes de control.

El Ministerio de Salud y Protección Social pidió la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación para auditar cómo se asignaron los recursos destinados a infraestructura y equipos básicos del sector.

La cartera asegura que detectó presuntas anomalías administrativas y presupuestales en el manejo de esos fondos durante el gobierno Petro, y que ya trasladará los expedientes a los organismos de control.

¿Qué encontró el Ministerio de Salud en solo seis días?

Según las verificaciones internas de la entidad, entre el 1.° y el 6 de agosto de 2026 se registró una concentración atípica de $885.000 millones aprobados para diversos proyectos. Es decir, una cifra enorme autorizada en menos de una semana, justo antes del cambio de gobierno.

Del monto total, la cartera detalló tres hallazgos puntuales:

$403.000 millones no tenían registro presupuestal en el momento de la aprobación.

$57.000 millones se asignaron sin una propuesta técnica sustentada.

$45.000 millones corresponden a proyectos cuyos documentos de soporte se radicaron después de que se autorizaron los giros.

A esto se suma que, a agosto de 2026, se contabilizaron $4,8 billones comprometidos sin obligar, además de proyectos con desembolsos que no cumplen las metas físicas programadas.

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¿Qué irregularidades denunció la ministra?

El Ministerio de Salud denunció la aprobación de obras de infraestructura médica sin estudios ni diseños previos. También señaló el aval de desembolsos por montos superiores a los que habían solicitado originalmente las entidades ejecutoras.

Funcionarios de la entidad reportaron además presiones de altos directivos para acelerar los trámites administrativos y los giros de dinero.

La ministra Ana María Vesga fue directa al presentar el balance de hallazgos: “Colombianos, las decisiones sobre los recursos de la salud deben tener soportes y responsables claros. Lo que encontramos en el Ministerio exige una revisión urgente y respuestas urgentes”.

Y añadió una frase que resume su postura: “La premura no justifica omitir la ley. Cada peso asignado debe explicarse porque el dinero de la salud les pertenece a los colombianos”.

¿Qué viene ahora para los expedientes?

Vesga enfatizó que la totalidad de los folios y expedientes administrativos serán trasladados a los entes de control fiscal y disciplinario, con el fin de deslindar responsabilidades legales.

La Contraloría tendrá sobre la mesa, de manera puntual, la aprobación de los $403.000 millones que carecían de registro presupuestal.

La entidad aseguró que pondrá todos los expedientes a disposición de los organismos de control y que cada peso asignado será explicado con rigor.

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La alerta llega un día después de que la ministra pusiera en conocimiento de la Fiscalía otras presuntas irregularidades en la asignación de recursos para hospitales, con decisiones administrativas que excederían el respaldo presupuestal en más de $32.500 millones. Según el Ministerio de Salud, esa denuncia se sustenta en un informe técnico sobre resoluciones expedidas a mediados de 2026.

¿Quién es Ana María Vesga, la ministra de Salud?

Ana María Vesga Gaviria es abogada de la Universidad de los Andes y magíster en Economía de la Salud y del Medicamento de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona.

Antes de llegar al Gobierno dirigió la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI, fue vicepresidenta de Salud de ese gremio y presidenta ejecutiva de Acemi, la asociación de empresas de medicina integral.

Desde el 7 de agosto de 2026 es la ministra de Salud y Protección Social del presidente Abelardo de la Espriella, con un discurso centrado en la transparencia y el buen uso de los recursos del sistema.