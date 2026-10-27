Resumen: El Gobierno de Abelardo De la Espriella oficializó el retiro de Colombia del Grupo de La Haya, un bloque creado en 2025 para respaldar acciones contra Israel y que el país llegó a copresidir con Sudáfrica.

Colombia rompe con el Grupo de La Haya: estas son las razones del Gobierno

Colombia le puso punto final a su paso por el Grupo de La Haya. Este martes 27 de octubre, el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella oficializó el retiro del país de ese bloque de naciones, del que llegó a ser Estado miembro y copresidente.

El anuncio lo hizo el vocero de la Presidencia, Miller Soto, con un mensaje contundente en redes sociales: «las relaciones internacionales de un país serio no pueden manejarse como si fueran un club de activismo ideológico».

Soto agregó que «la política exterior debe representar los valores históricos de toda una nación, no los caprichos políticos del gobernante de turno», en referencia directa a la decisión del gobierno anterior de vincular a Colombia a ese grupo.

Por su parte, la Presidencia aseguró en un comunicado que con esta decisión el país recupera su verdadera voz y ratifica su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la paz «en escenarios legítimos como el sistema de las Naciones Unidas».

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¿Qué es el Grupo de La Haya y por qué Colombia hacía parte?

El Grupo de La Haya fue creado el 31 de enero de 2025 por ocho países: Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Hasta ahora estuvo copresidido por Sudáfrica y Colombia.

Su objetivo era defender y hacer cumplir los fallos, opiniones consultivas y medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI) relacionados con el conflicto palestino-israelí, la ocupación en Gaza y Cisjordania y el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.

Colombia entró al bloque durante el gobierno anterior, que marcó una distancia cada vez mayor con Israel: de hecho, en 2024 llegó a romper relaciones diplomáticas con ese país y respaldó varias de las acciones contra Israel en instancias internacionales.

¿Por qué se retira Colombia del Grupo de La Haya?

El pasado 15 de octubre, la Cancillería informó que Colombia había presentado la solicitud formal para retirarse del grupo. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, dijo entonces que se trata de «un grupo creado para aislar y atacar a Israel» y que el Gobierno rechaza ese enfoque.

El vocero Miller Soto complementó la idea con otra frase fuerte: «Prestar el buen nombre de la República de Colombia y además ejercer la copresidencia de un grupo para dedicar esfuerzos diplomáticos exclusivamente a aislar a otra nación es un despropósito que no corresponde con nuestra tradición democrática y diplomática».

Desde la Casa de Nariño insisten en que las alianzas diplomáticas del país deben responder al interés nacional, la atracción de inversión, el fortalecimiento de la seguridad global y la defensa del derecho internacional.

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¿Qué implica esta decisión para Colombia?

Con el retiro, Colombia deja de ser miembro y copresidente del Grupo de La Haya y se aparta de las acciones diplomáticas coordinadas por ese bloque. Además, no es el único país que toma ese camino: Bolivia y Honduras también se han retirado del grupo.

Ante las críticas de sectores de la oposición, el vocero aclaró que el retiro no compromete la vocación pacífica ni el apego del país a la legalidad internacional. Por el contrario, según el Gobierno, al apartarse de «foros ideologizados», Colombia recupera su compromiso con el derecho internacional.

La Cancillería reafirmó que el país mantiene su compromiso con el multilateralismo, la solución pacífica de controversias y su disposición de seguir contribuyendo a la paz, la justicia y la seguridad internacionales en el marco de la ONU.