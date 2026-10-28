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Resumen: Dos mineros murieron electrocutados en una mina de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, en el sector de Tierra Adentro, cerca de la vereda Las Negritas. Uno habría recibido una descarga al manipular cables de alta tensión y su compañero, al intentar auxiliarlo, también la habría recibido. Las autoridades investigan las circunstancias.

Tragedia en El Bagre: dos mineros murieron electrocutados cuando uno habría intentado salvar al otro

Dos mineros murieron electrocutados en una mina del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. El hecho ocurrió en el sector de Tierra Adentro, cerca de la vereda Las Negritas, y las autoridades ya adelantan las verificaciones.

Según las primeras versiones, las víctimas fueron identificadas como Osbaldo de Jesús, de 47 años, conocido como “El Paisa”, y Andrés Fernando J., de 26 años.

¿Qué se sabe de lo que pasó en la mina?

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los trabajadores habría recibido una descarga eléctrica mientras manipulaba cables o líneas de alta tensión.

Su compañero, otro de los mineros, al parecer, intentó auxiliarlo y también recibió la descarga. Los dos hombres murieron en el lugar de los hechos.

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¿Qué viene ahora para el caso?

Después del accidente, los cuerpos fueron trasladados a la morgue municipal de El Bagre, donde se adelantan los procedimientos correspondientes antes de su entrega a los familiares.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas de la emergencia y las condiciones en las que trabajaban los mineros en la mina. Por ahora, lo ocurrido es materia de investigación.

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