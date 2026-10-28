Resumen: Omar de Jesús Gómez Aristizábal, exalcalde de Granada durante 2016-2019, murió a los 58 años en Medellín. La Alcaldía expresó sus condolencias y recordó su servicio al municipio. En 2019, Inclusocial lo reconoció por un programa dirigido a poblaciones vulnerables. En el reporte inicial no se habían informado los detalles de las exequias.

Granada despide a Omar de Jesús Gómez Aristizábal: murió el exalcalde que gobernó entre 2016 y 2019

Omar de Jesús Gómez Aristizábal, exalcalde de Granada, murió a los 58 años en Medellín. Su fallecimiento generó un mensaje de condolencias de la Alcaldía de este municipio del Oriente antioqueño, que recordó su paso por el gobierno local y acompañó a sus familiares y seres queridos.

El exmandatario estuvo al frente del municipio durante el periodo 2016-2019. La noticia se conoció mientras la comunidad esperaba información sobre la despedida de quien ejerció como alcalde durante esos cuatro años.

¿Qué dijo la Alcaldía sobre Omar de Jesús Gómez Aristizábal?

La Alcaldía de Granada difundió un mensaje en el que expresó su solidaridad con la familia y destacó la dedicación del exalcalde al servicio de la comunidad. La publicación estuvo acompañada por una imagen de homenaje con su nombre y su fotografía.

«Honramos su labor como exalcalde y su dedicación al servicio de nuestra comunidad. Su legado permanecerá en la memoria de Granada», indicó la Alcaldía en el mensaje de condolencias.

La entidad también elevó una oración por su descanso y pidió fortaleza y consuelo para sus seres queridos. El homenaje cerró con las palabras «Paz en su tumba. Gratitud eterna por su servicio a Granada».

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Foto: Alcaldía de Granada.

Un reconocimiento a su trabajo durante la Alcaldía

Entre los antecedentes de su gestión está el reconocimiento que recibió en 2019 de la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social, Inclusocial. La organización lo distinguió como «Alcalde Solidario e Incluyente de Colombia 2019» por un programa enfocado en poblaciones vulnerables.

En su publicación sobre el reconocimiento, la fundación identificó la categoría como «Mejor Programa de Atención a las poblaciones vulnerables, con enfoque en la reconstrucción del tejido humano». También relacionó el premio con el programa de acompañamiento psicosocial de Granada.

La decisión fue adoptada por la junta directiva de la organización mediante la resolución 0223 de 2019. Según la evaluación descrita por Inclusocial, se tuvieron en cuenta la proyección, construcción y ejecución de programas dirigidos a la inclusión social de las poblaciones vulnerables del municipio.

La entrega del reconocimiento se realizó en Bogotá, en el Hotel Movich Buró 26. Este antecedente corresponde al último año de su periodo como alcalde y hace parte de los registros públicos sobre la labor de Omar de Jesús Gómez Aristizábal al frente de Granada.

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El reconocimiento de Inclusocial fue otorgado en una categoría específica de atención a poblaciones vulnerables, no como una evaluación general de todos los aspectos de su gobierno. En el registro de la fundación, el énfasis estuvo puesto en el acompañamiento psicosocial y en la reconstrucción del tejido humano, dos componentes con los que la entidad explicó la elección del entonces alcalde de Granada para recibir esa distinción nacional.

¿Qué se sabe de las exequias?

Al momento del reporte inicial, no se habían informado el lugar ni la hora de las exequias, ni una programación de posibles homenajes. Por ahora, el pronunciamiento conocido de la Alcaldía se concentró en las condolencias a la familia y en el reconocimiento a su servicio al municipio.

La muerte de Omar de Jesús Gómez Aristizábal cierra la trayectoria de un exmandatario que encabezó el gobierno de Granada entre 2016 y 2019. La Alcaldía expresó su acompañamiento a sus seres queridos en este momento de duelo.