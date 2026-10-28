Resumen: El Metro de Medellín expresó su solidaridad con España y las familias afectadas por el accidente ferroviario en la línea Madrid-Andalucía. La empresa acompañó su mensaje con un lazo negro y destacó la unión y la resiliencia para afrontar este momento de dolor.

El Metro de Medellín se viste de luto: su mensaje tras la tragedia ferroviaria en España

El Metro de Medellín se sumó a las expresiones de solidaridad con España tras el accidente ferroviario registrado en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La empresa envió un mensaje de acompañamiento a las familias afectadas y expresó su cercanía con quienes atraviesan este momento de dolor.

En un comunicado, la entidad antioqueña manifestó que se une con respeto y afecto a un país hermano. El pronunciamiento estuvo acompañado de un lazo negro, símbolo de duelo por las víctimas de la emergencia.

El mensaje del Metro de Medellín a las familias

«Desde el Metro de Medellín enviamos un abrazo solidario a España, y en especial a todas las familias que hoy atraviesan un momento de dolor debido al accidente ferroviario ocurrido en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía», expresó la empresa.

La entidad destacó el papel del transporte público ferroviario como un símbolo de encuentro y centró su mensaje en el acompañamiento a los afectados. Sus palabras se dirigieron especialmente a los hogares que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

«Nos unimos con respeto y afecto a un país hermano que ha hecho del transporte público ferroviario un símbolo de encuentro», agregó en el comunicado, en el que vinculó su respaldo a España con el significado social de este medio de transporte.

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Un llamado a la unión ante la emergencia

El Metro de Medellín también expresó su confianza en la capacidad del pueblo español para afrontar las consecuencias del accidente. La solidaridad, la unión y la resiliencia fueron los valores que resaltó en su pronunciamiento.

«Confiamos en que la solidaridad, la unión y la resiliencia de su gente les permitirán afrontar este doloroso momento para avanzar hacia la recuperación», señaló la entidad.

El mensaje se suma a los pronunciamientos de acompañamiento que ha recibido España desde distintos países e instituciones. El Gobierno colombiano también expresó sus condolencias por el accidente en la provincia de Toledo y deseó una pronta recuperación a las personas heridas.

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Colombia sigue la situación de sus ciudadanos en España

La Cancillería informó que el Consulado General Central de Colombia en Madrid, responsable de la atención en Toledo, sigue la situación para brindar asistencia a los colombianos que puedan haber resultado afectados. Ese seguimiento forma parte de la respuesta consular ante la emergencia.

Para quienes necesiten orientación, se divulgaron la línea gratuita de atención en España 900 995 721, disponible las 24 horas, y el teléfono del Consulado en Madrid, +34 917 452 590. También se habilitó el correo cmadrid@cancilleria.gov.co como canal de contacto.

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Respaldo internacional a las víctimas y los equipos de emergencia

En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó su pésame a las familias y seres queridos de las víctimas. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó su consternación, deseó la recuperación de los heridos y agradeció a los servicios de emergencia.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, ofreció la disponibilidad de su país para apoyar a España. Francia e Italia también transmitieron mensajes de solidaridad con los afectados y con quienes participan en las labores de atención.

Mientras las autoridades atienden la emergencia, las compañías ferroviarias activaron medidas de asistencia a pasajeros y familiares. Iryo anunció cancelaciones de sus servicios desde Madrid hacia el Corredor Sur y habilitó cambios y anulaciones gratuitas para los viajeros afectados.

Desde Antioquia, el pronunciamiento del Metro de Medellín mantiene el foco en el respeto por las víctimas y el acompañamiento a sus familias. Su mensaje invita a afrontar el dolor desde la unión y expresa confianza en la recuperación del pueblo español.