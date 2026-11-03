Resumen: MinCiencia suspendió pagos y nuevas adiciones relacionadas con contratos revisados entre noviembre de 2024 y julio de 2026. La ministra Claudia Benavides informó hallazgos preliminares por más de $9.800 millones y trasladó la documentación a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Las autoridades deberán verificar los hechos y determinar posibles responsabilidades.

MinCiencia frena pagos y lleva a las autoridades hallazgos por más de $9.800 millones

MinCiencia anunció la suspensión de pagos y nuevas adiciones contractuales tras una revisión interna sobre el uso de recursos del sector. La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides, informó que la documentación fue trasladada a los organismos competentes para que examinen los hechos y determinen las responsabilidades que puedan existir.

La revisión de MinCiencia comprende el periodo entre noviembre de 2024 y julio de 2026. Según la funcionaria, se trata de hallazgos preliminares por más de $9.800 millones, relacionados con la contratación y la ejecución de actividades financiadas con recursos destinados a la ciencia.

El carácter preliminar del reporte de MinCiencia es importante: las observaciones presentadas por el Ministerio no equivalen a una sentencia ni establecen por sí solas la responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria de una persona, un contratista o un funcionario público. El examen de los documentos corresponde a las autoridades que recibieron la información.

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¿Qué medidas anunció MinCiencia?

Benavides aseguró que la cartera congeló los pagos relacionados con los contratos revisados y que no autorizará nuevas adiciones. El anuncio se refiere a los casos identificados en la revisión, no a una suspensión general de todos los recursos del Ministerio.

«Ya congelamos los pagos. No se firma ni una adición más», manifestó la ministra al explicar las decisiones adoptadas frente a las observaciones. También indicó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.

La funcionaria insistió en que el dinero asignado al sector debe cumplir su propósito y respaldar a quienes desarrollan investigación. En su pronunciamiento hizo referencia a los niños que sueñan con ser científicos, las investigadoras y las universidades como destinatarios de ese esfuerzo público.

Con el traslado de la documentación, la revisión anunciada por MinCiencia queda en manos de las entidades competentes. Serán esas actuaciones las que permitan establecer el alcance de las observaciones y si hay lugar a decisiones contra los involucrados.

La ministra al frente de la revisión

Claudia Benavides es ingeniera industrial, investigadora y académica. De acuerdo con su perfil oficial, cuenta con más de 25 años de experiencia en innovación, competitividad, emprendimiento y articulación entre la academia, el sector productivo y el Estado.

La titular de MinCiencia nació en Pasto, en el departamento de Nariño y desarrolló una parte importante de su trayectoria profesional en Manizales. Es ingeniera de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Creatividad e Innovación y doctora en Competitividad, Innovación y Sostenibilidad.

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Los señalamientos de MinCiencia que deberán revisar las autoridades

Entre las presuntas inconsistencias, Benavides mencionó 32.300 almuerzos sin listas que permitieran identificar a sus destinatarios. También habló de servicios certificados como recibidos antes de su realización, fechas que no coincidirían y precios que, según su denuncia, no tendrían justificación suficiente.

Otro punto del reporte se refiere a eventos para más de 4.000 personas que, de acuerdo con la ministra, no contarían con pruebas suficientes de ejecución ni de la capacidad necesaria para instalar la infraestructura. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia presentada por la funcionaria y deben ser verificadas.

Benavides también cuestionó actividades logísticas realizadas durante la Ley de Garantías. Los señalamientos corresponden a contratos del periodo mencionado, durante el gobierno de Gustavo Petro, y no constituyen una determinación judicial sobre esa administración.

Por ahora, el caso permanece en la etapa de hallazgos preliminares remitidos a las autoridades. La propia ministra señaló que serán los organismos competentes los que determinen quién debe responder. La cifra anunciada no debe confundirse con un monto de dinero perdido establecido mediante una decisión definitiva.