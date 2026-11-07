Mina antipersonal escondida en la vereda La Mesa: soldados la destruyeron y San Rafael suma 26 artefactos

Resumen: Soldados del Ejército intervinieron un terreno rural en el Oriente antioqueño, donde cerca de cien personas viven y trabajan. Estos son los detalles y qué hacer ante un artefacto sospechoso.

Una mina antipersonal que ponía en riesgo la vida de cerca de 100 habitantes de la vereda La Mesa, en el municipio de San Rafael, en el Oriente antioqueño, fue localizada y destruida de manera controlada por soldados del Batallón de Desminado Humanitario N.º 7 del Ejército Nacional.

Con este procedimiento, las autoridades militares completaron 26 artefactos explosivos neutralizados en el municipio, dentro de las labores de desminado humanitario que se adelantan en la zona.

¿Cómo fue la intervención en la vereda La Mesa?

Según informó el Ejército Nacional, los uniformados adelantaron los procedimientos técnicos necesarios para neutralizar la mina antipersonal de forma controlada, sin que se presentaran afectaciones para quienes transitan por este sector rural.

El hallazgo es clave porque en veredas como La Mesa la gente recorre a diario caminos y terrenos para trabajar la tierra o moverse hacia otras zonas. Un solo artefacto escondido puede cambiarle la vida a una familia entera.

El desminado humanitario consiste en ubicar, retirar o destruir de forma segura las minas y otros artefactos explosivos para que las comunidades puedan volver a usar sus caminos, cultivos y espacios de encuentro sin miedo a un accidente. Es un trabajo lento, que exige personal entrenado y mucha precisión en terrenos de difícil acceso.

La destrucción de esta mina antipersonal reduce el riesgo para las familias campesinas y les devuelve tranquilidad para caminar por sus senderos y desarrollar sus labores agrícolas.

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Antioquia, el departamento más golpeado por las minas

Antioquia es, históricamente, el departamento con más víctimas de minas antipersonal del país. De acuerdo con el Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (Aicma), desde 2006 se han registrado 2.707 víctimas en el territorio.

Solo en 2025, la Gobernación de Antioquia confirmó 30 casos: 22 civiles y 8 integrantes de la Fuerza Pública afectados, con un saldo de cinco personas muertas.

El problema también crece en el resto del país. Según el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), los incidentes con artefactos explosivos pasaron de 294 en 2024 a 478 en 2025, y Antioquia figura entre los departamentos más afectados, junto con Nariño, Bolívar, Cauca y Norte de Santander.

Además, la Aicma contabilizó 136 muertes por minas antipersonal o munición sin explotar durante 2025 en Colombia, un aumento del 24 % frente a 2024.

Las zonas con mayor exposición son el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca, donde la presencia de grupos armados ilegales y el uso de artefactos explosivos han obligado a algunas comunidades a confinarse o a abandonar sus tierras.

Según datos de Pares de 2024, en 122 de los 125 municipios de Antioquia hay presencia de al menos un grupo armado no estatal, y la mayoría se concentra en el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca. Esa realidad obliga a que cada mina antipersonal ubicada y destruida cuente como una amenaza menos para quienes viven en el campo.

A esto se suman los retos del terreno y de seguridad que enfrentan el Estado y las organizaciones de desminado para impedir que haya más víctimas. Por eso, el Ejército insiste en que el desminado humanitario es fundamental para proteger vidas, prevenir accidentes y devolver la confianza a las comunidades rurales de Antioquia.

El aumento del uso de artefactos explosivos por parte de grupos armados ilegales en Antioquia ha dificultado, además, el acceso de las comunidades a alimentos y bienes básicos, y ha complicado el trabajo de las organizaciones de desminado en el territorio.

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Las labores de desminado humanitario continúan en el Oriente antioqueño con el objetivo de proteger la vida de las comunidades campesinas y recuperar territorios seguros.