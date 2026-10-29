Imagen de archivo: soldados en las calles de Cali durante el Paro Nacional de 2021. Foto: EFE/Ernesto Guzmán Jr

Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella propuso establecer control militar en Sumapaz y en el corredor que conecta con Usme, tras el operativo Kratos que dejó 172 capturados en Bogotá. El secretario de Seguridad, César Restrepo, aclaró que la militarización de las calles solo se activaría si la Policía Metropolitana es superada en sus capacidades, y recordó que la Brigada 13 ya opera en la ruralidad de la capital. La ley solo contempla la asistencia militar de forma temporal y excepcional, y el debate tendrá un cabildo abierto el 7 de noviembre.

Militarización en Bogotá: la condición de la Alcaldía frente a la propuesta de De la Espriella

El debate por la militarización de Bogotá subió de tono después de que el presidente Abelardo De la Espriella propusiera establecer control militar en Sumapaz y en el corredor rural que la conecta con Usme, en el sur de la capital. La propuesta llegó al día siguiente del operativo Kratos, que dejó 172 personas capturadas, y abrió un pulso con la Alcaldía de Bogotá, que puso una condición para ver soldados en las calles de la ciudad.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó en una entrevista radial en 6AM W que la asistencia militar en las calles de la ciudad solo operaría si la Policía Metropolitana es superada en sus capacidades técnicas y de personal. Según el funcionario, los soldados no sustituyen la labor cotidiana de vigilancia urbana.

¿Qué operaciones militares ya se hacen en Bogotá?

De acuerdo con el secretario Restrepo, el Ejército ya está desplegado en la ruralidad de Bogotá a través de la Brigada 13, que sostiene las operaciones Coraza y Ezequiel en la localidad de Sumapaz y en la parte rural alta del páramo de Usme.

Se trata de operaciones de control militar de área, no ofensivas, cuya misión principal es bloquear los corredores de movilidad que grupos armados han usado históricamente desde el Meta y el Huila hacia Bogotá. Estas acciones se desarrollan bajo el mando del plan operativo de la Quinta División del Ejército.

Lea también: Operación KRATOS en Bogotá: 172 capturas, 114 allanamientos, 11 armas y 3 granadas incautadas

¿Qué propuso De la Espriella tras el operativo Kratos?

El pronunciamiento del presidente se dio el 28 de octubre, en el primer consejo de seguridad con Bogotá, realizado después del operativo Kratos, una ofensiva contra el crimen organizado que incluyó 114 allanamientos en ocho localidades y dejó, además de las 172 capturas, una persona muerta y armas, granadas y dinero incautados.

«Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes«, dijo De la Espriella, en referencia a estructuras como el Tren de Aragua, el ELN, Los Ingenieros y El Mesa, esta última señalada por el Distrito de cometer homicidios, secuestros y extorsiones en la parte alta de Usme.

El mandatario agregó que las autorida

des también estarán vigilantes en Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, y anunció consejos de seguridad mensuales para evaluar las medidas. En la reunión se presentaron cifras frente a 2025: reducción del 16,7 % en homicidios, del 34 % en extorsión y del 50 % en secuestro.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Lea también: Alias ‘Andresito’ murió en Usme: qué se sabe del operativo contra el señalado jefe de sicarios

¿Qué dice la ley sobre la militarización de una ciudad?

En la legislación colombiana no existe como tal la figura de «militarizar» una ciudad. La norma aplicable es la asistencia militar, contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, que solo procede ante hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia, riesgo o peligro inminente, o para afrontar una emergencia o calamidad pública.

Esa figura le permite al presidente disponer de la fuerza militar de forma temporal y excepcional, en coordinación con la Policía. Los alcaldes y gobernadores pueden solicitarla, pero la decisión final es del jefe de Estado. Bajo este esquema, los soldados actúan como apoyo y no asumen funciones de Policía judicial ni de investigación.

Por eso el secretario Restrepo ha insistido en que plantear la militarización como si la Policía hubiera sido derrotada equivaldría, en la práctica, a declarar a Bogotá en un «estado de guerra«. El Distrito sostiene, además, que la verdadera urgencia de la capital es cubrir el déficit histórico de policías.

¿Qué se espera del cabildo abierto del 7 de noviembre?

El debate pasará a un escenario de participación ciudadana: el sábado 7 de noviembre de 2026 se realizará un cabildo abierto en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, al norte de Bogotá, espacio al que el alcalde Carlos Fernando Galán deberá asistir.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, que lograron 37.056 firmas válidas ante la Registraduría. Los promotores piden asistencia militar también para localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.

En el Concejo de Bogotá las posiciones están divididas. El concejal Uscátegui aplaudió el planteamiento del presidente y aseguró que la militarización es necesaria: «esperamos que sea en toda la ciudad de Bogotá», dijo el cabildante, convencido de que la única forma de recuperar la seguridad es enfrentar a las bandas para su judicialización.