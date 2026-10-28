Resumen: Alias Andresito, señalado jefe de sicarios de Los Ingenieros, murió en un procedimiento en Usme. La versión sobre disparos a uniformados es preliminar y las circunstancias requieren precisiones oficiales. La banda es relacionada con homicidios, amenazas y extorsiones. Su presunto cabecilla, alias Picolino, fue capturado durante la Operación Kratos.

Alias ‘Andresito’ murió en Usme: qué se sabe del operativo contra el señalado jefe de sicarios

Alias ‘Andresito’, señalado jefe de sicarios de la banda Los Ingenieros, murió en medio de un procedimiento en Usme, en el sur de Bogotá. El caso se conoció este miércoles 28 de octubre, durante la ofensiva de seguridad que también dejó la captura de alias ‘Picolino’, uno de los presuntos cabecillas de esa estructura.

Las circunstancias de la muerte siguen sujetas a verificación. Según la versión preliminar conocida por Caracol Radio, el hombre habría disparado contra los uniformados de élite que iban tras él. El grupo era dirigido por una teniente.

¿Qué se conoce del operativo contra alias ‘Andresito’?

El hombre presuntamente desarrollaba sus actividades delictivas en Usme, donde las autoridades ubican a Los Ingenieros. El señalamiento sobre su función como jefe de sicarios forma parte de la información preliminar del caso y no debe confundirse con una sentencia judicial.

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Alias ‘Andresito’ habría actuado junto a alias ‘Picolino’, capturado durante la madrugada en el centro de la capital. Aunque ambos casos se conocieron durante la misma jornada, sus desenlaces fueron distintos: uno murió y el otro fue detenido.

Los señalamientos contra Los Ingenieros en Usme

Las autoridades relacionan a la organización con homicidios, hurtos, desplazamiento forzado y uso de menores de edad, entre otros delitos. La estructura llevaría más de tres años operando en esta localidad y estaría vinculada con once delitos.

Entre las conductas atribuidas a la banda también aparecen amenazas y cobros extorsivos, con los que presuntamente habría generado temor entre los habitantes. Las responsabilidades individuales y los hechos investigados deben ser esclarecidos en los procesos judiciales correspondientes.

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Una muerte con detalles pendientes por precisar

La información disponible aún requiere precisiones oficiales sobre cómo murió alias ‘Andresito’, cuáles eran los procesos relacionados con él y qué papel específico habría cumplido dentro de Los Ingenieros. La versión sobre los disparos a uniformados se mantiene como preliminar.

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La captura de ‘Picolino’ se produjo dentro de la operación Bosur-Kratos, que reunió acciones de la Policía Nacional, el Ejército y el CTI de la Fiscalía en ocho localidades de Bogotá.

El balance general divulgado por el Gobierno fue de 172 capturas y 114 allanamientos. Esas cifras corresponden al conjunto de la operación y no únicamente al procedimiento en el que murió el señalado jefe de sicarios.

¿Qué dejó la Operación Kratos en Bogotá?

La intervención se extendió por ocho localidades y tuvo acciones en Bosa, Los Mártires, Santa Fe y Usme, entre otras zonas. El despliegue incluyó allanamientos y controles en sectores afectados por el microtráfico y otras actividades ilegales.

De acuerdo con el balance oficial, los uniformados incautaron once armas de fuego, tres granadas y 72 cartuchos. También encontraron 34 teléfonos celulares, tres proveedores y 10,1 millones de pesos en efectivo. Una motocicleta fue incautada y otra recuperada.

Las incautaciones de sustancias incluyeron 2.270 gramos de marihuana, 2.250 gramos de bazuco, 130 gramos de cocaína y 250 papeletas de tusi. Estos hallazgos hacen parte de los resultados generales de la jornada, sin que puedan atribuirse automáticamente a alias ‘Andresito’ o a un único allanamiento.

En el sector de San Bernardo, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales recorrieron las carreras Octava, Novena y Décima, entre las calles Segunda y Sexta. En Santa Fe también se realizaron revisiones a establecimientos comerciales y controles a las personas que estaban en esos lugares.

El despliegue utilizó drones para observar las cubiertas de las edificaciones y detectar movimientos sospechosos. La operación forma parte de los Bloques de Seguridad Urbana, conocidos como Bosur, una estrategia que el Gobierno plantea extender a otras ciudades del país.