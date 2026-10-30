Resumen: Dieciocho militares de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 recibieron la Medalla Atanasio Girardot, otorgada por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia. Fueron reconocidos por su participación en el operativo del 2 de octubre en Jericó, donde murieron tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias Terry.

Dieciocho militares recibieron la Medalla Atanasio Girardot por el golpe que acabó con alias Terry

Dieciocho militares de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, adscrita a la Séptima División del Ejército Nacional, recibieron la Medalla Atanasio Girardot por su participación en operaciones contra las estructuras criminales que delinquen en Antioquia.

La condecoración fue entregada el 29 de octubre de 2026 y la otorgó la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, en un acto que reunió a los uniformados y a sus familias.

¿Por qué fueron condecorados los militares?

El reconocimiento tiene como punto central un operativo realizado el 2 de octubre en zona rural de Jericó, en el suroeste antioqueño. Allí, tropas de la unidad entraron en combate con integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Según el balance de la Gobernación de Antioquia, durante la operación fueron dados de baja tres presuntos integrantes de esa estructura armada. Entre ellos estaba alias Terry o Keiner, quien, al parecer, estaría vinculado con homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados en la región.

Además, las tropas incautaron cuatro armas de fuego, municiones y documentos relacionados con la organización criminal.

En el procedimiento resultó herido un soldado profesional, que fue evacuado para recibir atención médica. También recibió la medalla.

¿Quién era alias Terry?

Según las autoridades, alias Terry era cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. Se le atribuía la coordinación de las rentas del narcotráfico, el cobro de extorsiones y el desplazamiento forzado en los municipios de Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes.

La operación del 2 de octubre fue adelantada por el Ejército y la Policía. El presidente De La Espriella calificó el resultado como un duro golpe al narcoterrorismo y a las finanzas de la organización, y advirtió que el Estado continuará persiguiendo a estas estructuras.

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¿Qué dijeron los uniformados?

El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, el coronel Diego Fernando Tonguino Buchely, aseguró que, como soldado, recibir el reconocimiento es “un honor”.

“Nos compromete aún más con el pueblo antioqueño. Nosotros vivimos del cariño de la población civil. En Antioquia, en verdad, nos hemos sentido muy abrazados y esto aumenta nuestro compromiso de hacer cada día mejor las cosas”, afirmó el oficial.

Por su parte, la Gobernación destacó el sacrificio de los militares y de sus familias. “No tenemos con qué pagarles todo lo que ustedes hacen”, expresó el gobernador durante la ceremonia, al explicar que la medalla es una pequeña muestra del aprecio por su labor.

¿Quiénes recibieron la medalla?

Los 18 condecorados son oficiales, suboficiales y soldados profesionales de la unidad. La lista la encabeza el coronel Tonguino Buchely, e incluye a los tenientes coroneles Juan David Zuleta Marín y Wilmar Niño Vivas, al mayor Adel Fabián Granados Cruz y al teniente Gustavo Gonzáles Brand.

También fueron reconocidos seis sargentos, un cabo segundo y seis soldados profesionales.

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¿Qué es la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7?

La unidad fue activada el 1 de abril de 2025 en el Batallón Rifles de Caucasia, donde tiene su sede, y tiene jurisdicción en todo el territorio de la Séptima División del Ejército.

Cuenta con 2.839 uniformados y está diseñada para moverse con rapidez en distintas regiones. Según se informó en su activación, puede ejecutar asaltos aéreos diurnos y nocturnos, acciones rápidas y movimientos estratégicos en zonas urbanas o rurales, ante ataques terroristas, crisis humanitarias o emergencias.

Sus operaciones están enfocadas en las estructuras criminales que delinquen en Antioquia.

Con la ceremonia, las autoridades departamentales exaltaron el trabajo de los militares que participaron en el operativo de Jericó, uno de los golpes recientes contra el Clan del Golfo en el suroeste del departamento.