¡Milagro Week! Colombia llevará 86 proyectos por US$56.799 millones a Nueva York

Resumen: El Gobierno anunció la primera Milagro Week en Nueva York, del 16 al 18 de noviembre. Colombia llevará 86 proyectos públicos y privados por US$56.799 millones, priorizados del Banco de Proyectos de la Patria Milagro (133 iniciativas por US$120.324 millones). Habrá cuatro deal rooms con J.P. Morgan, Citi, Atlantic Council y la Cámara de Comercio de EE. UU., y participarán los ministerios de Transporte, Minas, TIC y Ambiente.

Minuto30.com .- El Gobierno nacional presentó este martes la primera edición de la Milagro Week, una rueda internacional de inversión que se realizará en Nueva York del 16 al 18 de noviembre y en la que Colombia mostrará 86 proyectos públicos y privados con inversiones proyectadas por US$56.799 millones.

El anuncio lo hizo el vicepresidente José Manuel Restrepo junto a ProColombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ante más de 200 empresarios. La iniciativa hace parte de Misión Crecer, el programa con el que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella busca impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento económico del país.

«¡Vamos a conectar a Colombia con el mundo, atraer inversión y abrir nuevas oportunidades para hacer realidad la economía milagro!», afirmó el vicepresidente Restrepo durante la presentación de la estrategia.

Un portafolio seis veces mayor

Los 86 proyectos priorizados hacen parte del Banco de Proyectos de la Patria Milagro, que reúne 133 iniciativas con inversiones previstas por US$120.324 millones. Según Restrepo, el portafolio que viajará a Nueva York representa cerca de seis veces los US$9.000 millones que Colombia presentaba anteriormente en este tipo de iniciativas.

El vicepresidente señaló que la estrategia busca recuperar el dinamismo de la inversión, luego de que el país registrara en los últimos cuatro años los niveles más bajos de inversión como proporción del PIB en más de 51 años. La apuesta, dijo, es que los proyectos generen empleo, aumenten las divisas y fortalezcan el recaudo tributario, con efectos directos en las economías regionales.

Lea también: ¡Se acabó la «guachafita» en las cárceles! De La Espriella anunció el traslado de 91 presos

Cuatro mesas con pesos pesados de las finanzas

La agenda de la Milagro Week estará dividida en cuatro espacios de negociación, conocidos como deal rooms, cada uno con un aliado estratégico de primer nivel. J.P. Morgan acompañará el espacio de infraestructura y transporte; Citi estará vinculado a los sectores de energía, hidrocarburos y minería; el Atlantic Council participará en las discusiones sobre tecnología, inteligencia artificial e infraestructura digital, y la Cámara de Comercio de Estados Unidos apoyará las reuniones de industria farmacéutica, agroindustria, turismo y otros sectores productivos.

El encuentro reunirá a cerca de 400 participantes, entre representantes de compañías, entidades financieras, promotores, inversionistas y centros de pensamiento. El presidente de ProColombia, Samuel Bluman Levy, explicó que el formato contempla entre 8 y 10 mesas de conversación con inversionistas, además de encuentros individuales de 20 minutos que deberán reservarse con anticipación.

«Cuatro deal rooms que son sectoriales. Vamos con todo muy claro para que sea muy eficiente. Tenemos de 8 a 10 round tables con inversionistas. Y vamos a tener 20 minutos de encuentro one to one con reserva previa. O sea, que vamos muy bien estructurados para venir con muy buenas noticias para el país, porque vamos a ir es a cerrar, a vender», afirmó Bluman durante la presentación.

También te puede interesar: Congreso aprobó el Presupuesto General de 2027: $634,95 billones tras una maratónica sesión

Los obstáculos que se pondrán sobre la mesa

La agenda en Nueva York no se limitará a mostrar oportunidades. También se discutirán las barreras que hoy frenan el desarrollo de los proyectos: la disponibilidad de minerales críticos, las consultas previas con las comunidades, las licencias ambientales y las iniciativas turísticas.

Por eso a la delegación se sumarán varios ministerios. «Lo siguiente que hicimos fue tratar de identificar dónde estaban esos proyectos. Mayormente están en infraestructura, por eso el Ministerio de Transporte está allí presente. Estaban en Minas y Energía, por eso va a estar la ministra de Minas y Energía. Y había un grupo significativo de proyectos relacionados con tecnologías de información y comunicación, especialmente data centers de hyperscale. Ahí va a haber entonces una participación del Ministerio de las TIC», detalló el vicepresidente.

Restrepo agregó que el licenciamiento ambiental tendrá un espacio particular dentro de las conversaciones: «Sabíamos también que una de las preocupaciones grandes era el tema de licenciamiento ambiental. Y allí era muy importante la participación del Ministerio de Ambiente».

Una estrategia con miras a 2050

El Gobierno enmarca la Milagro Week en una estrategia de transformación económica con horizonte a 2050, que toma como referentes las experiencias de países como Israel, Singapur, Chile y Corea del Sur.

La programación se extenderá durante tres días, aunque el trabajo principal se concentrará en dos jornadas, después de una apertura prevista para la tarde y la noche del primer día. ProColombia revisará los indicadores y resultados de la rueda mediante un tablero de seguimiento, con el objetivo de que las conversaciones con el capital internacional se conviertan en acuerdos concretos para el país.