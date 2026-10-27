Resumen: Miguel Uribe Londoño recibió el beneplácito británico para su designación como embajador de Colombia en Reino Unido. El aval fue reportado como una comunicación verbal y extraoficial; aún corresponde completar la formalización y acreditación diplomática.

Miguel Uribe recibe una señal desde Londres tras semanas de espera por la embajada

Miguel Uribe Londoño recibió una respuesta del Reino Unido que abre el camino para su llegada a la embajada de Colombia en Londres. Tras varias semanas de espera, se conoció que el Gobierno británico concedió el beneplácito para su designación.

La novedad fue revelada por El Colombiano, que informó que la Embajada del Reino Unido en Colombia comunicó el aval verbalmente y de manera extraoficial. La formalización del anuncio estaba prevista para la tarde de este martes 27 de octubre.

El visto bueno no significa que el excandidato presidencial ya esté ejerciendo como embajador. Su llegada al cargo requiere completar el proceso de formalización y acreditación diplomática.

¿Qué cambia para Miguel Uribe con el beneplácito?

El presidente Abelardo de la Espriella había escogido a Uribe Londoño para representar a Colombia ante el Reino Unido. Sin embargo, la designación necesitaba la aceptación del país receptor, que tenía la solicitud en sus manos desde el 1 de septiembre.

Durante la espera circularon versiones sobre una eventual negativa británica. La información conocida este martes apunta, en cambio, a que el trámite avanzó con una respuesta favorable.

Lea también: Manuel Villa Mejía se va de la Secretaría de Seguridad de Medellín tras mil días en el cargo

El beneplácito es un requisito entre Estados, no una decisión que pueda tomar únicamente el Gobierno colombiano. El artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que el país que propone un jefe de misión debe asegurarse de que cuenta con el asentimiento del Estado que lo recibirá.

Los pasos que siguen para su llegada a Londres

Después del aval, siguen la formalización del cargo en Colombia y el proceso de acreditación en Londres. Por eso, la aprobación británica y el inicio de funciones son momentos distintos.

La Convención de Viena señala en su artículo 13 que el inicio de funciones depende de la presentación de las cartas credenciales o de la comunicación de la llegada y entrega de su copia de estilo, según la práctica del país receptor.

Lea también: ¿Agua de otro color en casa? Pilas con el aviso de EPM para Medellín y tres municipios

Para Miguel Uribe, la respuesta de Londres destraba la aceptación de su nombre. La información conocida hasta ahora corresponde a ese aval y no a una ceremonia de posesión o presentación de credenciales.