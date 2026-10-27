Resumen: EPM repara una fuga en una red primaria de 36 pulgadas y advierte cambios temporales en la coloración del agua en sectores del sur de Medellín, Itagüí, Sabaneta y La Estrella. Recomienda priorizar labores de limpieza y evitar lavar ropa blanca o clara mientras se normaliza el suministro.

¿Agua de otro color en casa? Pilas con el aviso de EPM para Medellín y tres municipios

El agua que llega a algunas viviendas del sur del Valle de Aburrá podría presentar una apariencia distinta este martes 27 de octubre. EPM informó que adelanta la reparación de una fuga y entregó recomendaciones para los usuarios de sectores de Medellín, Itagüí, Sabaneta y La Estrella mientras se recuperan las condiciones habituales del suministro.

El aviso está relacionado con las maniobras necesarias para atender el daño en una red primaria de acueducto de 36 pulgadas de diámetro. Esta infraestructura abastece sectores que reciben el servicio desde la planta de potabilización La Ayurá.

La intervención se desarrolla en la carrera 26D con calle 28 Sur – 68. Durante las labores operativas, algunos usuarios de las zonas mencionadas podrían notar cambios temporales en la coloración del líquido al abrir las llaves de sus hogares.

¿Por qué puede cambiar el aspecto del agua?

De acuerdo con la información de EPM, las variaciones están asociadas a las maniobras para restablecer el servicio tras la fuga. La empresa explicó que se trata de una condición temporal que irá desapareciendo gradualmente a medida que se utilice el recurso y se estabilice el suministro.

La advertencia se refiere a diferentes sectores del sur de Medellín y de los tres municipios, no a la totalidad de sus habitantes. El punto común de los usuarios que podrían percibir estos cambios es su conexión con la infraestructura atendida por la planta La Ayurá.

Lea también: Una pausa en los cortes, no en el ahorro: así cambia el racionamiento de agua en zonas de Medellín

Mientras se desarrolla la reparación, la recomendación de la empresa está enfocada en el uso doméstico del agua y en evitar afectaciones a la ropa. El llamado es a tener presentes estas indicaciones durante el periodo en el que se observe una apariencia diferente.

Ojo con la ropa blanca durante la reparación

EPM aconsejó utilizar preferiblemente el agua para labores de limpieza del hogar mientras avanzan los trabajos y se normalizan sus condiciones de calidad. Esa es una de las dos orientaciones entregadas a la comunidad frente a la situación reportada este martes.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La segunda es evitar el lavado de prendas blancas o de tonalidades claras. El objetivo es prevenir posibles afectaciones a estas telas por las variaciones temporales en la coloración durante el proceso de recuperación del suministro.

Para las familias de los sectores mencionados, el aviso implica prestar atención antes de iniciar la jornada de lavado. La recomendación sobre las prendas claras corresponde a esta contingencia y acompaña las labores que realiza la empresa en la red primaria.

Lea también: Megaoperativo en Medellín: Fico habla del plan que tendría Primo Sangre y del golpe a La Roja

EPM mantiene el seguimiento al servicio

La empresa indicó que realiza seguimiento permanente a la calidad del agua y a las condiciones del acueducto. Este control busca verificar que se cumplan los parámetros establecidos en la normatividad vigente mientras se atiende la situación en los sectores vinculados a la red.

Además de la reparación de la fuga, el trabajo operativo busca recuperar las condiciones habituales del suministro. La normalización de la apariencia del líquido será gradual, conforme se estabilice el funcionamiento de la infraestructura y los usuarios utilicen el servicio.

El mensaje para Medellín, Itagüí, Sabaneta y La Estrella combina así la información sobre la intervención con las precauciones para las tareas del hogar. Priorizar la limpieza y aplazar el lavado de ropa clara son las orientaciones de EPM durante esta contingencia.

El reporte de la empresa corresponde a este martes 27 de octubre y vincula los cambios de color con la atención de la fuga. Las recomendaciones se mantienen como guía para los usuarios de los sectores donde se perciban estas variaciones temporales.