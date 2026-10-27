Resumen: Manuel Villa Mejía presentó formalmente su renuncia como secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín durante el balance del megaoperativo contra estructuras criminales. El alcalde Federico Gutiérrez destacó sus mil días de gestión y logros como la Cárcel Metropolitana y el C5I.

Manuel Villa Mejía se va de la Secretaría de Seguridad de Medellín tras mil días en el cargo

Manuel Villa Mejía presentó formalmente su renuncia como secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín este martes 27 de octubre, en medio de la rueda de prensa en la que la Alcaldía de Medellín entregó el balance del megaoperativo contra estructuras criminales en la ciudad.

El anuncio lo hizo el propio funcionario en compañía del alcalde Federico Gutiérrez, quien reconoció públicamente la labor, la disciplina y el carácter de Villa al frente de una de las carteras más importantes del gabinete distrital.

La salida se da en medio de versiones, todavía no confirmadas, sobre una posible aspiración política del hasta ahora secretario de cara a las elecciones regionales de 2027.

El anuncio se produjo en un escenario de alto perfil: la entrega del balance oficial del megaoperativo contra estructuras criminales en Medellín, una jornada que contó con la presencia del presidente de la república, Abelardo de la Espriella, y que marcó un punto de inflexión en la agenda de seguridad de la ciudad.

¿Por qué renuncia Manuel Villa Mejía?

Aunque no hay confirmación oficial, versiones políticas señalan que Manuel Villa Mejía presuntamente aspiraría a un cargo de elección popular en 2027. El funcionario no ha confirmado públicamente esa versión.

En su despedida, el funcionario dejó claro que su salida no significa un alejamiento del trabajo por la ciudad: «Renuncio al cargo de secretario, pero no renuncio al compromiso de seguir trabajando por esta ciudad», afirmó, tras agradecer la confianza y el respaldo recibidos durante más de 15 años de amistad y trabajo conjunto con el mandatario local.

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El balance de mil días al frente de la Secretaría de Seguridad

La renuncia coincide con la presentación del balance de los mil días de gestión de Manuel Villa Mejía como secretario de Seguridad y Convivencia, cargo que asumió el 1 de enero de 2024 por designación del alcalde Federico Gutiérrez.

Durante este periodo, la Alcaldía de Medellín destacó resultados como la consolidación de la Cárcel Metropolitana, la puesta en marcha del centro de mando C5I y el fortalecimiento tecnológico del Pentágono Medellín, herramientas clave para la tranquilidad de los habitantes de la ciudad.

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El modelo de seguridad implementado, enfocado en el trabajo articulado, la inteligencia y la creación de un Centro de Fusión, permitió desarticular redes delincuenciales de alto impacto y debilitar cúpulas criminales que operaban en Medellín.

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Por ahora, la Alcaldía de Medellín no ha anunciado quién asumirá la Secretaría de Seguridad y Convivencia tras la salida de Villa Mejía, cuya renuncia ya fue presentada de manera formal.

¿Quién es Manuel Villa Mejía?

Villa Mejía es abogado con especialización en Economía, con más de 10 años de experiencia en el sector público, y fue docente de derecho constitucional en la Universidad Pontificia Bolivariana.

Entre 2016 y 2019 fue secretario Privado de la Alcaldía de Medellín durante la primera administración de Federico Gutiérrez, periodo en el que también fue alcalde encargado en varias ocasiones. En 2022 dirigió el movimiento Creemos en su arranque rumbo a las elecciones de 2023 e hizo parte de la campaña presidencial de Gutiérrez.

Además, fundó Prooccidente, una corporación que impulsa el sector privado en el Occidente antioqueño, lo que lo ha consolidado como uno de los hombres de mayor confianza del mandatario paisa.

Villa Mejía se va de la Secretaría de Seguridad tras mil días en el cargo y con el respaldo público del alcalde Gutiérrez, quien le agradeció su trabajo y su compromiso con la tranquilidad de Medellín.