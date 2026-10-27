Fotos de archivo en collage. Abelardo de la Espriella: Wikimedia Commons, CC0. Miguel Castellanos: archivo Minuto30 / redes sociales. Recorte y montaje: Minuto30.

Resumen: Abelardo de la Espriella rechazó el asesinato de Miguel Castellanos en Cúcuta e instruyó a la Policía para investigar en coordinación con la Fiscalía. Envió condolencias a la familia y aseguró que los responsables deberán responder ante la justicia. Las autoridades anunciaron hasta 100 millones de pesos de recompensa.

«No habrá espacio para la impunidad»: De La Espriella se pronunció por el crimen de Miguel Castellanos

El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, provocó un pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella, quien rechazó el crimen y anunció instrucciones a la Policía Nacional para dar con los responsables. El mandatario aseguró que el caso no puede quedar impune y envió un mensaje de solidaridad a la familia del exfuncionario.

La reacción se conoció después del ataque ocurrido el lunes 26 de octubre en la capital de Norte de Santander. El jefe de Estado calificó el homicidio como un acto cobarde y pidió que las labores investigativas permitan identificar, ubicar y capturar a quienes participaron en el crimen.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella?

En su pronunciamiento, divulgado por la Presidencia de la República, De la Espriella expresó: «Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta».

El mensaje presidencial puso el énfasis en la respuesta de las instituciones encargadas de investigar. El mandatario señaló que impartió instrucciones a la Policía para que adelante las diligencias necesarias en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

«He dado instrucciones a nuestra Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen», manifestó.

La declaración no incluyó nombres de sospechosos ni atribuyó el asesinato a una organización específica. Su llamado se concentró en que las autoridades establezcan quiénes están detrás del homicidio y los lleven ante la justicia.

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El mensaje a la familia y la advertencia a los responsables

Además de condenar el asesinato de Miguel Castellanos, el presidente expresó sus condolencias a los allegados del exsecretario. «Mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a su familia. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor», señaló.

El mandatario cerró su intervención con una advertencia dirigida a quienes cometieron el crimen: «En Colombia no habrá espacio para la impunidad». Aseguró que el Estado perseguirá a los responsables y buscará que respondan ante la justicia.

«Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia», afirmó en el mensaje divulgado por la Presidencia.

El pronunciamiento se suma a las reacciones institucionales por el homicidio. La Defensoría del Pueblo también rechazó lo ocurrido y pidió una investigación pronta y rigurosa que permita esclarecer las circunstancias, determinar los móviles e identificar a los responsables.

¿Cómo avanza la investigación del crimen?

El ataque contra el exfuncionario ocurrió en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, en el sector de El Pórtico. Las circunstancias exactas del homicidio siguen bajo investigación, por lo que las versiones preliminares sobre los momentos anteriores al ataque deberán ser contrastadas por las autoridades.

La Policía informó que activó un plan candado y dispuso un equipo especializado de Policía Judicial para esclarecer lo sucedido. Las labores buscan establecer tanto a los autores materiales como a quienes pudieron ordenar el crimen.

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Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables, en articulación con la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta. Los datos pueden suministrarse a la línea 123 de la Policía, bajo reserva.

Castellanos era mayor retirado de la Policía Nacional y había estado al frente de la Secretaría de Gobierno de Cúcuta hasta enero de 2026. Tras su salida del cargo, era mencionado como aspirante a la Alcaldía de esa ciudad.