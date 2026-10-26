Resumen: Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la alcaldía, fue asesinado en un ataque sicarial en una estación de servicio del Anillo Vial Occidental. La Defensoría pidió a la Fiscalía una investigación pronta y rigurosa.

Asesinan en Cúcuta a Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno y precandidato a la alcaldía

Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la alcaldía de esa ciudad, fue asesinado la tarde de este lunes 26 de octubre en un ataque sicarial. El crimen ocurrió en una estación de servicio sobre el Anillo Vial Occidental, en el barrio El Pórtico, y las autoridades confirmaron su muerte.

Así fue el ataque en el Anillo Vial Occidental

De acuerdo con los primeros reportes, Castellanos fue atacado por sicarios en la estación de servicio y recibió varios impactos. Las autoridades se dirigieron a la zona para adelantar las primeras diligencias.

Hasta ahora no hay información oficial sobre los responsables ni sobre el móvil del crimen. Las autoridades investigan para establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los autores.

Castellanos era hermano del exsenador Jairo Castellanos, según informaron los medios que cubrieron el caso.

Quién era Miguel Castellanos

Según su perfil publicado por la Alcaldía de Cúcuta, era mayor de la Reserva Activa de la Policía Nacional, con más de 21 años de experiencia en la institución. Era administrador policial y magíster en Administración de Empresas, con énfasis en Gerencia de Proyectos.

En la Policía ocupó cargos en Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Arauca, Magdalena, Santander, Meta, Casanare, Guaviare y Córdoba, además de Bogotá y Cundinamarca. Fue desde comandante de estación hasta comandante de Distrito.

Se desempeñó como secretario de Gobierno de Cúcuta hasta enero de 2026, cuando renunció para continuar con su carrera política. Después apareció como aspirante a la Alcaldía de la ciudad.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato y expresó su solidaridad con la familia, los seres queridos de Castellanos y la comunidad cucuteña. La entidad le pidió a la Fiscalía una investigación pronta y rigurosa que permita esclarecer las circunstancias y los móviles del crimen, e identificar y judicializar a los responsables.

También manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad en Cúcuta y Norte de Santander, y llamó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales a fortalecer las medidas de prevención, protección y seguridad.

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