Resumen: El FBI en Miami ofrece hasta 10.000 dólares por información sobre Víctor Julián Duque Tobón, acusado de conspiración para lavar dinero del narcotráfico en favor del Clan del Golfo. Es el único prófugo de nueve imputados en una red que habría movido más de 54 millones de dólares desde 2021. La orden de arresto no equivale a una condena.

El FBI pone precio a su cabeza: el colombiano que habría lavado millones para el Clan del Golfo

El FBI puso precio a la información sobre un colombiano acusado de participar en un esquema de lavado dinero del narcotráfico que, según la investigación, habría beneficiado al Clan del Golfo. La oficina de Miami anunció este lunes 26 de octubre una recompensa de hasta 10.000 dólares, cerca de 31 millones de pesos, por datos que lleven a su captura.

Se trata de Víctor Julián Duque Tobón, quien aparece en el cartel de los más buscados con el nombre de Víctor Julián Duque. Es el único prófugo de nueve personas imputadas en el caso.

¿De qué lo acusan en Estados Unidos?

Duque enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami, expidió la orden de arresto el 22 de octubre de 2025.

De acuerdo con el FBI, la red habría movido más de 54 millones de dólares provenientes del narcotráfico desde 2021, unos 171.000 millones de pesos. Ese dinero habría pasado de empresas ficticias en Estados Unidos a negocios en Colombia.

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¿Cuál habría sido su papel en la red?

Según los investigadores, Duque cumplía funciones de emisario. Viajaba desde Colombia a Estados Unidos para recoger efectivo del narcotráfico y depositarlo en cuentas de empresas de fachada.

A él le atribuyen depósitos por 459.953 dólares, unos 1.461 millones de pesos, entre el 26 de septiembre de 2022 y el 24 de marzo de 2023. Las consignaciones se habrían hecho en cajeros automáticos y en varias sucursales bancarias.

Esa cifra corresponde solo a lo que el FBI relaciona directamente con él y no al total del dinero que habría movido la organización.

¿Cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero?

En este modelo de lavado dinero, la estructura reclutaba personas para crear empresas ficticias y abrir cuentas bancarias a nombre de esas sociedades. Con ellas se buscaba ocultar el origen ilícito de los fondos y facilitar su transferencia dentro y fuera de Estados Unidos.

Los emisarios, según la investigación, viajaban por varias ciudades del país para recibir entregas de efectivo que en algunos casos llegaban a cientos de miles de dólares. Luego el dinero se depositaba en una misma ciudad, repartido en distintos cajeros y bancos para dificultar el rastreo.

Una vez dentro de las cuentas de las empresas de fachada, los recursos se enviaban a personas y compañías de ambos países, con el fin de darles apariencia de legalidad y hacer llegar parte del dinero a Colombia.

¿Qué pasó con los demás implicados?

De las nueve personas imputadas, ocho fueron detenidas y seis ya recibieron condena, según el FBI. Duque es el único que sigue libre.

La ficha de búsqueda indica que nació el 28 de diciembre de 1984, mide 1,75 metros, tiene cabello castaño y ojos marrones. Además, lo vincula con Pereira, Bogotá y Belén, así como con San Antonio, en Texas.

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¿Cómo se puede aportar información?

El FBI pidió a quien tenga datos sobre su paradero comunicarse con la oficina local del FBI, la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano, o enviar una pista a través del sitio tips.fbi.gov.

Es importante recordar que una orden de arresto no equivale a una declaración de culpabilidad: el proceso penal contra Duque sigue en curso en Estados Unidos y las acusaciones deberán ser probadas ante un juez.

El caso vuelve a poner sobre la mesa cómo el lavado dinero del narcotráfico cruza fronteras con empresas de papel, cuentas bancarias y viajes de efectivo, un mecanismo que las autoridades de ambos países siguen persiguiendo.