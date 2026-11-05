Resumen: Mi Río, Mis Quebradas cumple un año con 26 obras en ejecución, cuatro quebradas recuperadas al 100 % e inversiones por más de $62.000 millones. Para 2027 vendrán 17.000 m² de espacio público verde y mantenimiento de 192 puntos críticos.

Mi Río, Mis Quebradas ya cumple un año: así le devuelven la vida al río Medellín y a sus quebradas

El programa Mi Río, Mis Quebradas, la apuesta de la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) para recuperar las fuentes hídricas de la ciudad, cumple un año con resultados que ya se ven en el terreno: 26 obras contratadas y en ejecución, cuatro quebradas con la ejecución hidráulica terminada e inversiones que superan los $62.000 millones.

La estrategia, que el alcalde Federico Gutiérrez presentó en noviembre de 2025, tiene proyectada una inversión histórica de $663.383 millones hasta 2027 y un plan maestro hasta 2040, que le dejará a las próximas administraciones una hoja de ruta para seguir recuperando el río y sus afluentes. Su propósito es reducir el riesgo de inundaciones y avenidas torrenciales, proteger a las comunidades que viven cerca de las quebradas y devolverle a la ciudad espacios para el disfrute ciudadano.

Durante su primer año, el programa atendió 25 puntos críticos con acciones de mantenimiento, a través de un contrato derivado de urgencia manifiesta, y 29 puntos críticos de quebradas, con inversiones cercanas a los $12.200 millones. Los trabajos incluyen reposición y reparación de estructuras para mejorar la conducción del agua, estabilización de orillas, retiro de sedimentos y residuos, y adecuación de espacios públicos.

“Estamos conmemorando un año del proyecto estrella Mi Río y Mis Quebradas, con una inversión histórica de 663.000 millones de pesos. A la fecha llevamos 26 obras en contratación y ya tenemos varias entregadas. El Pelón, La Aguadita y varias de estas están con un 100 % y en disfrute de la comunidad”, dijo Sergio Orozco, subsecretario de Recursos Naturales de la Alcaldía de Medellín, quien añadió que una de las obras en curso ya está cerca del 97 % de ejecución.

¿Cuáles quebradas ya quedaron listas?

Cuatro quebradas alcanzaron el 100 % de ejecución hidráulica: La Honda, El Pelón, La Aguadita y La Cabuyala, ubicadas en las comunas Aranjuez y Villa Hermosa y en los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista. También avanzan las obras en La Chorrera y Altavista.

En este primer año también se intervinieron las quebradas La Máquina, Minitas, La Cantera, La Poblada y La Presidenta, y los sectores de Monterrey y Patio Bonito, para mejorar la capacidad hidráulica, estabilizar terrenos y reducir riesgos para las familias que viven alrededor.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Mi Río, Mis Quebradas también le cumple al río

Por el lado del río Aburrá-Medellín, el AMVA registra un 67 % de avance en las obras para atender los puntos críticos. En total se intervienen 17 puntos estratégicos en Medellín, Itagüí, Envigado y Bello, de los cuales 12 ya terminaron actividades. Estos trabajos estabilizan el cauce, previenen la erosión y la socavación, y protegen las márgenes del río e infraestructura estratégica como las líneas férreas del Metro, la avenida Regional y la Autopista Sur.

“Al conmemorar un año de ese gran lanzamiento que hizo nuestro alcalde, Federico Gutiérrez, tenemos que contar que esa inversión anunciada es una realidad. Desde el Área Metropolitana, con ese componente de 292 mil millones de pesos, ya venimos avanzando en la intervención del río, pero también apoyando a nuestros asociados en la intervención de las quebradas de Medellín, Sabaneta, Copacabana y Caldas”, indicó Adriana Grisales, subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional del AMVA.

Foto: Alcaldía de Medellín

¿Qué viene en 2027 para Mi Río, Mis Quebradas?

La estrategia también contempla la recuperación de los entornos naturales. En articulación con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), el Distrito iniciará la adecuación de 17.000 metros cuadrados de nuevos espacios públicos verdes en las quebradas La Honda (2.000 m²) y Altavista (15.000 m²), con una inversión aproximada de $16.000 millones.

Además, está próximo a iniciar el contrato de mantenimiento de al menos 192 puntos críticos de quebradas, por un valor cercano a los $20.654 millones, con recursos de un convenio entre la Alcaldía de Medellín y el AMVA. En total, el programa proyecta acciones de mantenimiento en 350 puntos críticos de afluentes de la ciudad y, entre las nuevas obras y el espacio público, las inversiones de 2027 superarán los $36.600 millones.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Mi Río, Mis Quebradas retomó el legado del Instituto Mi Río, creado en los años noventa y liquidado en 2002, y se convirtió en la apuesta más grande de las últimas dos décadas por el agua en Medellín: contempla 21 obras hidráulicas nuevas en quebradas, la recuperación de 40.000 metros cuadrados de espacio público y la creación de unos 1.700 empleos. El río Medellín recorre 107 kilómetros por el Valle de Aburrá y lo abastecen más de 4.000 quebradas, de las cuales 91 son prioridad del programa.