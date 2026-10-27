Resumen: La Fuerza Pública adelanta desde la madrugada de este martes un megaoperativo en Medellín con más de 100 allanamientos y más de 60 capturas por hurto, extorsión, homicidios y estupefacientes. El presidente Abelardo De la Espriella acompañó los procedimientos junto al alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, en el marco de la Operación Cazador Antioquia, que sigue tras objetivos de alto valor.

Megaoperativo en Medellín: más de 100 allanamientos y 60 capturas con el presidente De la Espriella

En la madrugada de este martes 27 de octubre, Medellín amaneció en medio de uno de los operativos de seguridad más grandes de los últimos meses: más de 100 diligencias de allanamiento y más de 60 personas capturadas, en acciones de la Policía, el Ejército y la Fiscalía que fueron acompañadas directamente por el presidente Abelardo De la Espriella, el alcalde Federico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

El propio alcalde de Medellín confirmó el despliegue pasadas las 3:00 de la mañana, cuando los procedimientos seguían en curso en diferentes sectores de la ciudad. “Más de 100 allanamientos y más de 60 capturas. Siendo las 3:20 a. m. seguimos en los operativos en Medellín con el Presidente, con el Gobernador y Manuel Villa. Gracias siempre a nuestra Fuerza Pública. Seguiremos trabajando sin descanso hasta que nuestra gente viva totalmente tranquila”, señaló Gutiérrez.

Foto: Cortesía

En un video compartido en redes sociales, el mandatario local explicó contra quiénes van dirigidas las diligencias: “Son las 3:20 de la mañana. Estamos en operativos con el presidente Abelardo De la Espriella, con el gobernador Andrés Julián. 100 allanamientos el día de hoy, muchas capturas, buscando criminales que roban a la gente, que se dedican a temas de estupefacientes, que se dedican a los homicidios, que se dedican a la extorsión y a hacerle daño a nuestra gente”.

Gutiérrez también envió un mensaje directo a las estructuras criminales que operan en la capital antioqueña: “Hay que ver lo cobardes que son cuando les cae la Fuerza Pública. Pero eso sí, se creen muy fuertes para caerle a la gente e intimidarla día a día. Es muy importante lo que se ha hecho el día de hoy y se tiene que mantener la operatividad en contra de las estructuras criminales. Son las 3:20 de la mañana, seguimos”.

El alcalde cerró su intervención con un agradecimiento a las autoridades: “Gracias al presidente, estuvimos con el gobernador y gracias a nuestra Fuerza Pública, la Policía, el Ejército, la Fiscalía y a todos los que se integraron hoy en estos procedimientos para la seguridad de la gente”.

Los delitos contra los que se orientó el golpe son hurto, extorsión, homicidios y tráfico de estupefacientes, algunos de los flagelos que más afectan la convivencia en los barrios de Medellín y del Valle de Aburrá. De acuerdo con las autoridades, el objetivo de estas megatomas es reducir los delitos de alto impacto y golpear las finanzas y la estructura de las bandas que pretenden imponer el miedo en las comunidades.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La presencia del presidente De la Espriella en territorio antioqueño, acompañando personalmente los procedimientos en plena madrugada, ratifica la prioridad que el Gobierno nacional le ha dado a la seguridad en las grandes ciudades y, en particular, a Medellín, donde la administración municipal ha insistido en que la persecución contra el crimen organizado no se detendrá.

Este despliegue se suma a otros golpes contundentes que las autoridades han dado en la ciudad durante este año. En junio de 2026, una ofensiva coordinada entre la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía dejó 46 capturas y más de 64 allanamientos contra estructuras relacionadas con homicidio, extorsión, secuestro y tráfico de estupefacientes, entre ellas las conocidas como ‘Los Chivos’, ‘Caicedo’, ‘Robledo’, ‘La Terraza’ y ‘San Pablo’.

En septiembre, otro operativo permitió la judicialización de 26 personas presuntamente vinculadas con las estructuras ‘Cootranal’, ‘El Acopio’ y ‘Caicedo’, tras 28 allanamientos en los que las autoridades incautaron estupefacientes, un arma de fuego, municiones y teléfonos celulares.

El gobernador Andrés Julián Rendón informó que, en el marco de estas acciones, las autoridades también están tras la pista de objetivos de alto valor, en una ofensiva que se extiende más allá de Medellín, hacia el Valle de Aburrá y otras zonas del departamento.

Las autoridades aseguraron que los operativos continúan y que en las próximas horas se conocerá un balance más detallado, con el número exacto de capturados, los delitos por los que responderán ante la justicia y los elementos incautados durante las diligencias. La administración municipal reiteró que la ciudad no dará tregua a las organizaciones criminales y que la Fuerza Pública mantendrá la presión en los sectores donde estas estructuras pretenden seguir operando.

Lea también: Operación Cazador Antioquia: la ofensiva del gobernador contra los capos

También te puede interesar: 20 allanamientos en tres municipios de Antioquia dejaron 15 capturados y miles de dosis de droga incautadas