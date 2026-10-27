135 capturas y alias «Primo Sangre» abatido: De la Espriella entrega nuevo balance del operativo

Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella reportó 135 capturas, 153 allanamientos y 98 expulsiones en Medellín y Antioquia, con corte a las 6:30 a. m. del 27 de octubre y el 85 % de la información procesada. También anunció la muerte de alias «Primo Sangre» y la incautación de dinero, armas y drogas. El balance es preliminar.

El operativo en Medellín y Antioquia tiene un nuevo balance: el presidente Abelardo De la Espriella reportó 135 capturas, 153 allanamientos y 98 expulsiones, con corte a las 6:30 de la mañana de este martes 27 de octubre. Según el mandatario, las cifras corresponden al 85 % de la información procesada por el Bloque Operacional de Seguridad Urbana, BOSUR, por lo que todavía son preliminares.

El reporte amplía los resultados conocidos durante la madrugada, cuando el alcalde Federico Gutiérrez había informado de más de 100 allanamientos y más de 60 capturas en la capital antioqueña. El nuevo consolidado incluye procedimientos en Medellín y Antioquia, además de incautaciones de dinero, armas, equipos de comunicación y estupefacientes.

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Así se distribuyen las capturas reportadas

En el desglose entregado por De la Espriella aparecen 54 capturas en flagrancia, 66 por orden judicial, 11 correspondientes a extranjeros y cuatro aprehensiones adicionales. Estas son las categorías mencionadas por el presidente en su comunicación sobre los resultados del despliegue.

El mandatario también incluyó una notificación roja de Interpol y 98 expulsiones. En el texto del balance no se detallan las circunstancias particulares de estas últimas ni la identidad de la persona relacionada con la notificación internacional. Por ahora, esos resultados hacen parte del consolidado anunciado para esta mañana.

De la Espriella reportó la muerte de alias «Primo Sangre»

Uno de los anuncios del presidente fue la muerte de alias «Primo Sangre», a quien señaló como segundo cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las FARC en Antioquia. De acuerdo con la versión divulgada por el mandatario, el hombre fue abatido por la Policía Nacional al oponer resistencia durante el operativo.

La comunicación presidencial no precisa el punto exacto en el que ocurrió ese procedimiento. El resultado fue presentado dentro de la ofensiva que el Gobierno asegura mantener contra las estructuras criminales y armadas que actúan en Medellín y el departamento.

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Dinero, armas y estupefacientes incautados

En materia de dinero en efectivo, De la Espriella anunció la incautación de 717 millones de pesos y 25.000 euros. El balance también registra 10 armas de fuego y menciona entre ellas un fusil, siete pistolas y un revólver, sin especificar en ese inventario el tipo de la décima arma.

A esos elementos se suman cinco armas traumáticas, 59 celulares y siete radios de comunicación. Son los equipos y armas que el mandatario relacionó en su mensaje sobre los resultados alcanzados hasta el corte de las 6:30 de la mañana.

En cuanto a sustancias estupefacientes, el reporte presidencial enumera 40 kilos de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas. Las cantidades fueron presentadas como parte de las incautaciones realizadas durante las diligencias.

El balance sigue siendo preliminar

De la Espriella insistió en que faltaba por procesar el 15 % de la información. Por eso, las cifras divulgadas este martes corresponden a un corte de los procedimientos y no a un balance definitivo de toda la operación. El mandatario afirmó que la ofensiva continúa y que los resultados siguen aumentando.

En su mensaje, el presidente reconoció el trabajo de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, así como el acompañamiento del alcalde de Medellín y del gobernador de Antioquia. También aseguró que la persecución se dirige contra los cabecillas, las armas, las finanzas y las estructuras criminales.

«No habrá territorios vedados para la autoridad ni refugios para quienes pretenden someter a los ciudadanos mediante la violencia y el terror», manifestó De la Espriella. El nuevo balance se conoce después del despliegue que reunió a las autoridades nacionales, departamentales y locales durante la madrugada en territorio antioqueño.

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