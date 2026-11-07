Resumen: EPM programó dos cortes de agua para la noche de este sábado 7 de noviembre en Medellín, Itagüí y Bello, por mantenimiento en los tanques El Rodeo y París. El primer corte va de 8:00 p. m. a 6:00 a. m. del domingo y el segundo de 10:00 p. m. a 5:00 a. m. En la nota, los barrios afectados y las recomendaciones de EPM.

Cortes de agua en Medellín, Itagüí y Bello esta noche: aliste los baldes desde la tarde

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció dos cortes de agua programados para la noche de este sábado 7 de noviembre que dejarán sin el servicio a miles de usuarios de Medellín, Itagüí y Bello. Las suspensiones comenzarán a partir de las 8:00 p. m. y se extenderán hasta la madrugada del domingo 8 de noviembre, por lo que la empresa pidió a las familias almacenar el agua necesaria y organizar con tiempo las actividades del hogar.

Los trabajos se adelantarán en las redes que abastecen los tanques de almacenamiento El Rodeo y París. En el caso de El Rodeo, la interrupción obedece al lavado del tanque de agua potable, una labor de mantenimiento que se realiza de manera periódica para garantizar la calidad del recurso que llega a los hogares del Valle de Aburrá.

Esta es la segunda jornada de suspensiones que EPM programa en la semana. El jueves 5 de noviembre la empresa también interrumpió el servicio durante la noche en sectores de cuatro comunas de Medellín por labores similares de mantenimiento en la infraestructura de acueducto.

¿Qué barrios tendrán cortes de agua desde las 8:00 p. m.?

La primera interrupción comenzará este sábado a las 8:00 p. m. y tendrá una duración aproximada de 10 horas. El restablecimiento del servicio está previsto para las 6:00 a. m. del domingo 8 de noviembre. Esta zona es abastecida por el tanque El Rodeo.

En Medellín estarán incluidos los barrios El Rincón, La Mota, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, La Loma de Los Bernal y el sector del Parque Juan Pablo II, en las comunas 15 y 16. La afectación estará delimitada por tramos de las calles 1 a 15B Sur y las carreras 52 a 82, con variaciones según cada sector.

En Itagüí, la suspensión comprenderá los sectores de Colinas del Sur y Santa María 3.

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¿A qué barrios afectará el segundo corte de la noche?

La segunda suspensión comenzará a las 10:00 p. m. del sábado y se extenderá hasta las 5:00 a. m. del domingo 8, para un tiempo estimado de siete horas. Los sectores que quedarán sin el servicio son abastecidos por el tanque París.

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En Medellín estarán incluidos los barrios El Progreso No. 2, El Triunfo (San Cristóbal), Mirador del Doce y Picachito, en la zona comprendida entre las calles 97 y 107 y las carreras 85 y 87.

En Bello, la interrupción afectará el barrio París, en los tramos comprendidos entre las calles 20F y 27 y las carreras 77 y 83. Tanto Bello como Itagüí hacen parte del sistema de acueducto que EPM opera en el Valle de Aburrá.

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¿Qué recomendaciones deja EPM para estos cortes de agua?

Ante estas suspensiones, EPM recomendó almacenar únicamente el agua necesaria para cocinar, preparar alimentos, realizar el aseo personal y atender otras actividades esenciales. También aconsejó llenar recipientes limpios y mantenerlos tapados para evitar que el líquido se contamine.

Durante las horas de suspensión, lo mejor es priorizar el consumo y aplazar las actividades que requieren grandes cantidades de agua, como lavar ropa o hacer limpieza de los espacios de la casa. Así, el agua almacenada alcanzará para lo realmente importante mientras se restablece el servicio.

La empresa también recordó que los horarios de restablecimiento son aproximados y que el servicio podría tardar un tiempo adicional en normalizarse en todos los inmuebles, por lo que pidió paciencia a los usuarios mientras se estabiliza la presión en las redes del sistema.

Las familias de los sectores afectados pueden aprovechar las horas de la tarde de este sábado para adelantar las labores que más agua requieren y dejar listo el almacenamiento antes de las 8:00 p. m., hora en la que comenzará la primera interrupción de la noche en Medellín e Itagüí.