Messi recibe el Premio Princesa de Asturias 2026: saludo con Leonor y charla con estudiantes en Oviedo

Resumen: Lionel Messi recibió en Oviedo, de manos de la princesa Leonor, la insignia del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, acompañado por Antonela Roccuzzo. Es el primer deportista argentino en obtener este reconocimiento. Un día antes compartió una charla con estudiantes de la ciudad. La ceremonia oficial se celebra esta tarde en el Teatro Campoamor.

Lionel Messi fue uno de los protagonistas de la jornada en Oviedo, España, donde la princesa Leonor le entregó la insignia que lo acredita como galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El capitán argentino llegó a la ciudad acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y se convirtió en el primer deportista argentino distinguido con este reconocimiento, por su trayectoria deportiva y su compromiso social.

Un saludo con la princesa Leonor en el Hotel de la Reconquista

El acto de entrega de las insignias se realizó en la antigua capilla del Hotel de la Reconquista, escenario habitual de esta audiencia previa a la ceremonia oficial. Según informó la agencia EFE, la princesa de Asturias presidió el encuentro en solitario por primera vez, un paso más en su creciente protagonismo dentro de los galardones que llevan su nombre.

En esa audiencia, la heredera de la Corona entregó las insignias a los premiados de la 46 edición. Además de Messi, recibieron la distinción la cantante y escritora estadounidense Patti Smith, en la categoría de las Artes, y el escritor británico Julian Barnes, en la de las Letras. También fueron reconocidos el historiador y ensayista británico Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales, y la astronauta estadounidense Christina Koch, con el Premio de la Concordia.

La lista de galardonados la completan Kenichi Yoda, del estudio de animación japonés Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, en Investigación Científica y Técnica, y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación Internacional.

Una visita relámpago

De acuerdo con la información publicada por medios internacionales, Messi viajó de forma relámpago a España y tenía previsto regresar a Estados Unidos en la noche de este viernes, una vez terminada la ceremonia que se celebra en el Teatro Campoamor de Oviedo, a la que asisten los reyes de España y sus hijas.

La imagen del saludo entre la princesa Leonor y el astro argentino, con las banderas de España y Argentina como telón de fondo, circula en redes sociales y se convirtió en una de las más comentadas del día.

Messi y su encuentro con los estudiantes

La visita del campeón del mundo a Asturias empezó un día antes, cuando compartió una charla con miles de estudiantes en Oviedo. Según los reportes, el jugador conversó con los jóvenes, pateó penales y tiró pases con los chicos, y dejó mensajes sobre el deporte y la convivencia.

Entre las frases que dejó en ese encuentro, medios españoles destacaron su consejo a los niños: «La regla 10 del fútbol: disfrutad». También aseguró que, si fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de él, y afirmó que el fútbol une y puede acercar mucho a las personas.

La Princesa de Asturias recibe en audiencia a Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y nueve títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo. ©FPA #PremiosPrincesadeAsturias #PrincessofAsturiasAwards #LeoMessi #Deportes #Sports — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 23, 2026

Un reconocimiento que va más allá de las canchas

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce trayectorias de figuras del deporte mundial. En el caso de Messi, la distinción resalta tanto su carrera como futbolista como su labor social, y lo ubica como el primer argentino en recibirla dentro de esta categoría.

La ceremonia oficial de entrega de los premios se realiza esta tarde en Oviedo, con la presencia de la familia real española, y reúne a figuras de la cultura, la ciencia, las letras y el deporte de distintos países.

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Foto: Captura de video, redes sociales.